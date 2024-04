Jeho „fanklub“ ocenil tři góly a podíl na první jarní výhře celku. „Letos na jaře jsem nastoupil za áčko poprvé,“ prozradil Buben. „Já už rok hraji prioritně za béčko, protože mám nějaký věk a už chci mít trošku klid. Ale protože měli hodně absencí, tak jsem jim šel pomoci.“

Hvězdy víkendu

Jan Marek, Sokol Mírovka

Jiří Kubát, Sokol Pohled

Jan Šandera, Nová Ves

František Buben, Sokol Štoky

Svůj podíl na výhře zkušený fotbalista bagatelizuje. „Ten zápas nám sedl celkově všem. Určitě není mojí zásluhou, že se vyhrálo,“ odmítá velkou chválu třiačtyřicetiletý útočník. „Kluci bojovali, obrana byla perfektní, skvěle zachytal Tomáš Kubátů. Je to vítězství celého týmu. Na mě to vyšlo jen v té koncovce. Tak bych to viděl.“

Štoky zcela jistě nejsou celkem, o kterém se před sezónou mluvilo jako o adeptu sestupu. Co je příčinou letošních komplikací? „Víc jsem to sledoval na podzim, teď jsem do soboty neviděl ani jeden zápas,“ přemítá Buben. „Kádr se tady dost omladil, pár nás starších kluků skončilo. Takže než si to sedne bude chvíli trvat. Občas se navíc nakupí nějaké absence… Bylo by potřeba, aby se letos soutěž zachránila. Když tým zůstane dál pohromadě, bude jenom lepší a lepší.“

Že byla jeho výpomoc A týmu patrně opravdu jen epizodou, prozrazuje Bubnův plán na víkend. Nedělní zápas 1. A třídy na něm není. „Do Pohledu nejedu. Teď jedu v neděli na Slavii s Olomoucí. Raději,“ směje se. „Ale vážně. Tohle už mám domluvené delší dobu a moje výpomoc z minulého víkendu vážně přišla jen proto, že jich bylo málo. Osobně doufám, že už moji pomoc nebudou potřebovat.“

Ale v sobotu proti Dolnímu Městu by měl ve třetí třídě štocký dres obléknout. „Béčko se sice v tabulce také nepohybuje nějak moc dobře, ale góly tam přibývají rychleji a je to trošku jednodušší než v áčku,“ přiznává autor třinácti branek v této soutěži a poslední Hvězda víkendu krajských soutěží na Vysočině František Buben.