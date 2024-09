Po několika letech se do 6. ligy – skupiny A v létě po sestupu z elitní krajské soutěže na Vysočině vrátili fotbalisté Ledče nad Sázavou i Žirovnice. V obou klubech tehdy razili názor, že spíše než okamžitý návrat do 5. ligy, to spíše vypadá na aklimatizaci a přebudování kádru.