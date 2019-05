Havlíčkobrodsko – Víkendové kolo I. A třídy přineslo havlíčkobrodské derby, kdy Světlá zavítala na hřiště Mírovky. Skláři si nakonec odvezli všechny tři body, i když zápasu by možná více slušela remíza.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Pergl

MÍROVKA – SVĚTLÁ N. S. 2:3

Do vedení šli hosté, kdy vyraženou střelu vrátil Křikava do prázdné branky. O deset minut později dostal Valášek balon za obranu a přeloboval gólmana. Následně se ukázali oba brankáři, kteří podrželi své týmy. Pak vychytal domácího Macha a Buriana světelský brankář. Domácí si pak nepohlídali konec poločasu a Pohnětal poslal hosty do vedení. „Byli jsme lepší, ale po poločase jsme prohrávali,“ pokrčil rameny vedoucí mužstva Mírovky Karel Heřmánek.