Není to ovšem žádná překvapivá zpráva. Už v předchozích dvou sezonách tento krok na Moravci zvažovali. „Pomyslnou poslední kapkou, která nás definitivně přesvědčila, byly lapálie s gólmany, které jsme letos na jaře měli,“ sdělil kapitán Moravce Martin Černý.

A na toto téma ještě prozradil. „Radek Lisý ani Libor Šebek nebyli k dispozici, na pozici brankáře tak musel neustále zaskakovat někdo z pole.“

Nevyšla ani možnost, že by si Moravec hráčsky vypomohl s nedalekou Bobrovou, která působí v okresním přeboru Žďárska. „Nabídli jsme jim, že by ti lepší kluci od nich mohli kopat u nás 1. A třídu. Obráceně bychom pak pomohli i my jim. Jenže zájem měli z Bobrové jen dva kluci, takže to nemělo smysl,“ prozradil Černý.

Definitivní ortel pak padl už před nějakým časem. „Přibližně v polovině jarní části jsme si v kabině chvilku sedli a každý si k tématu řekl své. Rozhodnutí bylo jasné, vrátíme se do okresu,“ popsal rozhodování.

O tom, že by šli třeba kopat nejnižší krajskou soutěž, moravečtí fotbalisté neuvažovali. „Jít hrát 1. B třídu by pro nás vůbec nic neřešilo. Pokud jde o dojíždění, bylo by to pro nás dokonce ještě horší než v 1. A třídě,“ přemítal kapitán Moravce.

Právě on byl jedním z tahounů výjimečné generace hráčů, která během pár let vytáhla mužstvo ze 3. třídy skoro až na vrchol krajské kopané. „Chceme si nyní v klidu kopat okresní přebor. Návrat do krajských soutěží v dohledné době nepřipadá v úvahu,“ dodal Černý.