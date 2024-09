Celek z Třebíčska ovšem rozhodně nebyl tak odevzdaným soupeřem, jak by se mohlo podle konečného výsledku zdát. „Rozdíl ve skóre sice hovoří jasně, ale byla to čestná porážka. V první půli jsme měli dvě nadějné příležitosti, pokud bychom vyrovnali, nebo dokonce šli do vedení, mohl ten zápas vypadat úplně jinak,“ popisoval lodivod Šebkovic Lubomír Venhoda.

Současně ale ocenil kvality lídra. „Mezi fotbalisty Pelhřimova a zbytkem soutěže je určitě rozdíl. Na jeho hráčích je vidět, že hráli o patro výš. Jsou tam fotbalové návyky, kvalitou je to tým na čtvrtou ligu, podle mého v ní brzy opět bude,“ dodal Venhoda.

K vyššímu náskoku na čele tabulky Pelhřimovu pomohlo zaváhání druhé Kamenice, která na domácí půdě remizovala 2:2 s Okříškami. Deset bodů mají také fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem, kteří využili oslabené sestavy i mizerné formy Rapotic, kde po obratu po změně stran zvítězili 3:1.

Bez prohry je v 5. lize už jen vedoucí Pelhřimov. Sapeli Polná totiž padlo 1:2 v Pacově, stejným výsledkem prohrála rovněž rezerva FC Ždas v malém okresním derby na hřišti Nové Vsi. Naopak premiérového vítězství se dočkali fotbalisté Staré Říše, kteří doma zdolali nováčka z Pohledu 3:0.

Po třech utkáních bez výhry se v sobotu dočkali tříbodového zisku hráči Chotěboře. Výhra 2:1 nad rezervou Vrchoviny se ovšem nerodila lehce. „Klíčové bylo, že jsme na inkasovaný gól sedm minut před poločasovou přestávkou dokázali zareagovat a ještě do pauzy dvěma brankami skóre otočili,“ prozradil trenér Chotěboře Martin Jakeš.

K ideálu ovšem měl výkon jeho oveček hodně daleko. „Dál počítáme spoustu absencí, vinou nepříliš vydařených předchozích zápasů je pak na hráčích vidět určitá deka. Kdyby byli fotbalisté Vrchoviny přesnější, v klidu mohli ve druhé půli vyrovnat,“ neskrýval Jakeš.

Rozhovor s koučem Chotěboře o tom, s jakými problémy musí jeho mužstvo v úvodu nového ročníku bojovat, přinese Deník ve druhé polovině tohoto týdne.