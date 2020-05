K diviznímu celku mužů se přesunul z dorostu Josef Soural, který nahradil Jiřího Pabouska. Jako asistenta si k sobě přibral bývalého brankáře Slovanu Jindřicha Adamce.

Manažerem se po rezignaci Radka Koláře stal Milan Meloun, který je zároveň koučem C-týmu. „Skončili jsme to dohodou. Budu vzpomínat jen na to dobré, i přesto, že se nějaké věci povedly, a některé třeba ne,“ uznal exkouč Jiří Pabousek.

Veškeré změny se udály hlavně proto, aby se sjednotily finální tři kategorie klubu – tedy starší dorost, B-tým a A-tým. „Máme za úkol nastavit mechanismy a udělat koncepci, aby se nám neztráceli dorostenci v dospělém fotbalu a to nejen po fyzické stránce,“ prozradil své hlavní úkoly nový kouč Slovanu. „Bude to časově náročné, ale jsme na to všichni připravení. Je to můj úkol pro Brod a doufám, že nás to nesemele,“ dodal Soural.

Nového trenéra má i starší dorost. Tím se stal Martin Turek. Naopak rezerva havlíčkobrodského klubu si ještě na své vedení musí počkat. „Musíme někoho najít, ale asi zůstaneme ve vlastních řadách. Měl by to být někdo loajální, který by se měl blížit spíše mládežnickému trenérovi. Měl by dovychovávat dorostence,“ přiblížil svou představu o budoucím kouči Josef Soural.