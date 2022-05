V Dukovanech přišlo v sobotu na fotbal 450 platících diváků, na první třídu návštěva výjimečná. „Jsme rádi za návštěvu i za to, že jsme předvedli fotbal, jaký jsme předvést chtěli. Chtěli jsme mít plný dům, a to se povedlo na sto dvacet procent,“ pochvaloval si vydařený duel nejlepších týmů skupiny trenér Dukovan Josef Černý. „Utkání mělo pěknou atmosféru, my jsme ale chtěli bodovat, což se nám nepovedlo,“ doplnil trenér Rapotic Tomáš Brabenec.

Navzdory výsledku Dukovanští herní projev soupeře ocenili. „Soupeř byl výborný, bylo vidět, že proti nám stojí zkušený mančaft,“ zdůraznil Josef Černý.

O výsledku tentokrát nerozhodla zkušenost, ale jiné faktory. „Naši mladí kluci hráče soupeře předčili v rychlosti. Byli jsme pohyblivější a také efektivnější,“ poukázal na rozdíly dukovanský trenér.

To uznal i Tomáš Brabenec. „Soupeř na nás vlétl, v první půli byl určitě lepší. Předčil nás v rychlosti a v efektivitě,“ uznal trenér Rapotic.

Skóre otevřel v sedmnácté minutě Zdeněk Holoubek. Stejný hráč přidal ve 36. minutě gólovou pojistku. „Zdeněk Holoubek byl nejlepším hráčem zápasu. Je u nás od léta a je to tahoun mančaftu, a to nejen na hřišti. Přitom kvůli zranění část sezony stál, v poslední době se ale dostal do formy,“ dodával Josef Černý.

Po přestávce si vytvořili šance i hosté, ale v koncovce se prosadit nedokázali. „Nějakých dvacet pětadvacet minut po změně stran jsme byli lepší, kdyby se nám podařilo dát gól na 2:1, mohli jsme myslet na lepší výsledek,“ říkal Tomáš Brabenec. Konečnou podobu dal výsledku v sedmdesáté minutě vlastním gólem rapotický Dmytro Liusik.

Přestože Dukovany náskok největšího rivala v bojích o čelo tabulky srovnaly, o útoku na postup do krajského přeboru mluví opatrně. „Jsme pokorní. Čekají nás těžké zápasy venku, máme dost zraněných hráčů,“ poukázal na situaci v týmu Josef Černý. „Rapotice podle mě už neztratí, když se nestane něco nečekaného, tak první místo udrží,“ odhadl.

Rapotičtí ale bezproblémový scénář závěrečných pěti kol nesdílejí. „Nebude to vůbec jednoduché, už tam cítíme tlak, kluci to v hlavách mají. Navíc nás čekají těžcí protivníci, hrajeme v Želetavě, pak s Šebkovicemi a Jemnickem, to jsou kvalitní soupeři. Ještě se může stát cokoliv,“ dodal Tomáš Brabenec.

Ve 22. kole hostí Rapotice Počítky, Dukovany hrají v Kostelci.