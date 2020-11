Pro trenéra Dušana Chalupu byl východiskem z nouze. Mladší brankáři nebyli a veterán měl stále potřebné kvality. „Přemluvil mě k návratu. V dnešní době je bída o brankáře. Už jsem mu ale říkal: Musíš sehnat brankáře, já tu nebudu věčně,“ přiznával, že už myslí na konec aktivní kariéry.

Končit hodlá, tam kde začal. V Novém Rychnově. Mezitím zvládl dvě štace ve vyšších soutěžích. Pocity z nich si odnesl hodně odlišné. „Když mi bylo asi třiadvacet, ozval se Pelhřimov. Myslel jsem si, že budu chytat, ale klub vzápětí sehnal brankáře z budějovického Dynama. Proto jsem se zabalil a odešel. Nikdy jsem nebyl tím, kdo chtěl vysedávat na lavičce. Chtěl jsem chytat,“ svěřil se.

Proto se vrátil na čas domů. Pak se ozvala Žirovnice, v jejím dresu si zachytal krajský přebor. „Byl jsem tam nejdříve rok na hostování a pak jsem tam na pět let přestoupil. Byly to mé nejlepší fotbalové roky. Rád na to vzpomínám,“ vyznal se Ivan Císař.

V Žirovnici končil v osmatřiceti a už tehdy na něj křičeli dědku. „Teď se tomu musím smát. Je mi o patnáct víc a stále chytám. V Rychnově mi ale dědku nikdo neříká,“ vylíčil.

Na pro fotbal požehnaný věk poukazují jen protihráči. S humorem vzpomíná na zápas proti juniorce Humpolce. „Tehdy jsme se tam chytili s jedním klučinou. Řekl mi, ať si patnáctého dojdu pro důchod,“ vyprávěl.

I tak chytá rád a chytá dobře. I díky němu patří Nový Rychnov překvapivě k tomu nejlepšímu v soutěži. Přesto na podzim musel skousnout i jednu bolavou pořážku. V Havlíčkově Brodu od tamního béčka inkasoval deset gólů. „Bylo to nepříjemné. Kdyby mi bylo třicet, tak bych to kousal hůř. Asi bych z toho nespal,“ svěřil se Ivan Císař a dodal: „Pak ale Ajax v nizozemské lize nastřílel třináct gólů a já si uvědomil, že je to vlastně normální. I takové porážky k fotbalu patří.“