Střízlivá spokojenost. Tak by se dalo ve stručnosti shrnout hodnocení, jež svému celku vystavil trenér Richard Zeman. Ten zatím s fotbalisty Pelhřimova naplňuje roli největšího favorita tohoto ročníku krajského přeboru Vysočiny. „Klíčový pro nás bude start do jarní části, kdy se utkáme s našimi největšími konkurenty,“ prozradil ostřílený kouč v rozhovoru pro Deník.

Trenére, počítám, že s vedoucí pozicí a šestibodovým náskokem před nejbližšími pronásledovateli asi budete spokojený?

Vstup do ročníku se nám nevydařil, když jsme po úvodních čtyřech kolech měli ztrátu sedmi bodů na prvního. V kontextu toho je přezimování na prvním místě a náskok šesti bodů slušnou pozicí pro jaro, abychom naplnili náš cíl a postoupili do divize.

Čím byl nevydařený start do sezony zapříčiněný?

Sešlo se několik faktorů. Předně nám přes léto odešli čtyři zkušení hráči ze základu. Dále jsme v prvních dvou kolech narazili na nejsilnější možné soupeře, Okříšky a Sapeli, s nimiž jsme zápasy nezvládli a měli pak co dohánět. Chytnout na úvod slabší protivníky, třeba by to vypadalo jinak. Navíc nám zkraje sezony chyběli útočníci a mladíčci si zvykali na sílu soupeřů.

Neskrýval jste, že po čtvrtém kole, kdy jste nechali dva body ve Velkém Meziříčí, došlo v kabině k razantní promluvě…

Každý z hráčů dostal možnost se ke všemu vyjádřit. To znamená k zápasům i tréninkům. Věci jsme si pořádně vyříkali, pobral jsme nějaké podněty, ale ke klukům jsem také důrazně promluvil v tom směru, že nelze lehkomyslně hazardovat s příležitostmi, jako jsme to předvedli ve Velkém Meziříčí. Bylo třeba být mnohem důraznější a koncentrovanější, což se pak konečně objevilo.

Byl odrazovým můstkem hned další zápas a domácí vysoká výhra 4:0 nad polenským Slavojem?

To si ani nemyslím. Proti Polné jsme měli štěstí, výsledek úplně neodpovídal dění na hřišti. Stěžejní byla týden poté výhra 2:1 v Kamenici. Šlo o lokální derby, navíc domácí nováček byl ve formě. Dokázali jsme to ale zlomit na naši stranu, navíc pro nás přišel přívětivý los, takže z toho byla šňůra devíti výher v řadě.

Před jarními odvetami máte náskok šesti bodů. To je hodně nadějná pozice?

Jak už jsem říkal, šest bodů je v kontextu našeho startu slušná výchozí pozice pro jaro. Ale ještě nás čeká dvanáct zápasů, musíme se dobře připravit.

Jaro odstartujete domácím soubojem proti třetímu Sapeli Polná, o tří týdny později jedete na půdu druhého Slavoje. V tomto kontextu asi bude začátek hodně důležitý?

Začátek bude klíčový. Půjde o to, zda naši pozici uhájíme a potvrdíme, nebo ne. Nesmí se stát, že bychom klopýtli, což by dalo elán soupeřům a mohlo je navnadit. Mužstvo ještě není tak vyzrálé, musíme se proto zaměřit na to, abychom start zvládli.

Je loňský ročník varováním?

Dá se to tak říci. Když jsem loni k týmu nastoupil, měli jsme vynikající zimní přípravu. Jenže jsme přijeli na úvod jara do Okříšek a zápas nezvládli. Musíme se z toho poučit, start do jara musí být přesvědčivý, jak se od lídra očekává.

Koho vlastně považujete za největšího protivníka v boji o postup?

Odvíjí se to podle tabulky. Tudíž obě Polné a také Nová Ves. Sapeli má nabité mužstvo a Slavoj, vzhledem k ambicím a tomu, že divizi léta hráli, bude také nepříjemný. Určitě máme daleko k tomu, abychom se uspokojili.

Měl Pelhřimov na podzim svého tahouna?

Když máš nějaké ambice, je třeba mít kvalitní osu týmu. Ta v Pelhřimově je. Gólman Holický, na stoperu kapitán Homolka a středoví hráči Niederle s Poulem. Určitě bych vyzdvihl přínos Michala Niederleho a jeho obrovskou herní rutinu. Z pozice záložníka dal sedm gólů a na jedenáct jich nahrál. Navíc šlo pokaždé o klíčové branky. Je to nesmírně kvalitní a zkušený hráč, na podzim byl pro nás rozdílový.

Budete v zimě posilovat?

Posílil bych rád, ale není moc kde brát. Pro nás budou posilou uzdravení dlouhodobí marodi, bek Martin Skořepa a pravé křídlo Kuba Vlk. Třetím pak bude střední záložník Adam Hotovec. To je náš dorostenec, který by mohl následovat loňský příklad Filipa Moravy a vybojovat si místo v sestavě.

Jaká bude zimní příprava?

Zařadili jsme do ní soustředění na běžkách, po herní stránce nás pak prověří hodně kvalitní mančafty. Špičkové ze sousedních krajských přeborů a také z divize.