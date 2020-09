Pikantní trenérský duel v Náměšti nad Oslavou svede proti sobě strýce a synovce

Petr Kylíšek. Tohle jméno bude v sobotním zápise o utkání fotbalového krajského přeboru Náměšť nad Oslavou – HFK Třebíč hned dvakrát. A v obou případech v kolonce trenér. Soupeře povedou strýc se synovcem, duel tak získává zajímavý náboj. „Jsou to zmetci. Jsou teď před námi, musíme je porazit,“ přilil olej do ohně o patnáct let mladší z dvojice, trenér Náměště.

Trenér Náměště nad Oslavou Petr Kylíšek ml. už potřebuje nutně vyhrát. Jeho týmu se vstup do krajského přeboru nepovedl. | Foto: archiv Deníku