CHOTĚBOŘ – LEDEČ N. S. 2:1

Domácí začali derby velmi dobře, ale po čtvrt hodince hry přišlo nedorozumění mezi obráncem a brankářem a to hosté potrestali vedoucí brankou. Do poločasu pak byli hosté lepší. Po změně stran ale nastoupila jiná Chotěboř. Byla aktivnější a v 65. minutě se dočkala vyrovnání. Martin Somerauer poslal balon mezi obránce Chladovi. Ten mezi nimi prošel a balon poslal pod gólmanem do sítě. V 72. minutě pak musel předčasně do sprch Šíma a Chotěboři se pět minut před koncem zápasu podařilo vstřelit druhou branku. Po na krátko hozeném autu přišel centr a ten hlavou uklidil do sítě Martin Somerauer.

"Zasloužené vítězství hlavně za druhý poločas, ve kterém jsme dominovali," řekl Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře. "První půle se nám povedla, podali jsme dobrý výkon, ale nedali šance. Ve druhé nás soupeř přehrával a po našem vyloučení zaslouženě vyhrál," přidal is v hodnocení hrající trenér Ledče Martin Nepovím.

Góly: 64. Chlad, 85. Martin Somerauer – 15. Trpišovský. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (72. Šíma). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Chotěboř: Dobrovolný – Jan Hlaváček, Tůma, Cestr, Chlad - Jiří Hlaváček (65. Voborník), Martin Somerauer, Marek Somerauer, Bělovský (90. Filip) – Hanousek (70. F. Janda), V. Janda. Ledeč n. S.: Beránek – F. Gramer, Šíma, Karel, S. Bezděk (70. Chlubna) – J. Gramer (59. Havel), Nepovím, Vodička, Martinek (90. Pešek) - Trpišovský, Petřík. Nejlepší hráči: Martin Somerauer, Chlad – Nepovím.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE – PŘIBYSLAV 1:1

Favorit se ujal vedení ve 12. minutě. Na hranici šestnáctky si krásný křížný pas zpracoval Kašík a střelou na zadní tyč překonal Pazderku. O necelých deset minut později Přibyslav zahrávala trestný kop z půli hřiště a od Nekudy se smolně odrazil míč do sítě. Fotbalisté Náměště se pak snažili překonat obranu soupeře, ale ten je do šancí nepouštěl.

„Pro nás bod má velkou cenou. Náměšť byla silnější na míči, ale ve finále je remíza zasloužený. Kluci podali kvalitní a kolektivní výkon,“ řekl utkání přibyslavský kouč František Polák.

Góly: 12. Kašík, 21. Nekuda (vlastní). Rozhodčí: Petrlík, ŽK: 1:3. Diváci: 60. Poločas: 1:1. Náměšť-Vícenice: Kováč – Heres (61. Anna), Čermák, Nekuda (87. Tržil), Homola – Klíma (79. Rybníček), Chlup, Rubák, Durajka (73. Matoušek), Kašík - Svoboda. Přibyslav: Pazderka – Škacha, Vopršal, Vostál (87. Imramovský), Sibera, Krčál, Prchal, Ondra, Bačkovský, Pochop, Votava.