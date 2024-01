VLADIMÍR HEKERLE, SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY

Za plus rozhodně považuji slušnou návštěvnost na řadě utkání. Třeba při našem utkání v Třebíči bylo v hledišti hodně diváků. Je jen dobře, že na některé týmy chodí hodně diváků. Je jen dobře, že si lidé umí udělat čas i chuť sledovat tuhle soutěž. Možná s tím souvisí také to, že se krajský přebor trošku zkvalitnil, třeba oproti stavu tři čtyři roky zpět.

Za pomyslné mínus považuji agresivitu diváků při zápasech. Ono to tak vždycky bylo, ale nyní je to více vidět. Asi je to dané tou dobou. Vím, že to nezměním, ale je to škoda, fotbal má být zábavou pro hráče i diváky, ne že se na něj někteří chodí jen vyřvat.

TOMÁŠ FRANĚK, FŠ TŘEBÍČ

Potěšilo mě, že hráči většiny mužstev k sobě mají respekt. Z podzimních zápasů si nevybavuji žádný zákeřný zákrok. Oproti I. A třídě to je velký rozdíl. Tam jsou hráči méně trénovaní a nahrazují to občas přehnanou tvrdostí. Stejně tak i chování trenérů a hráčů tam bývá někdy za hranou.

Negativem pro mě byl fakt, kdy většina týmů hraje pouze zezadu, na brejky, jednoduchými nákopy. Většinou jsme tak museli dobývat.

MARIN JAKEŠ, FC CHOTĚBOŘ

Spokojený jsem byl s projevem naší hry a její organizací při šlágru v Třebíči. Tam jsme se přiblížili tomu, co bychom chtěli hrát. Z kluků byla cítit energie, že chtějí zápas dotáhnout do vítězného konce. Nic výrazně negativního si nevybavuji.

ZBYNĚK JAROŠ, SLOVAN KAMENICE N. L.

Za pozitivum považuji zázemí fotbalu v Kamenici. Většinu předchozí dráhy jsem strávil Českých Budějovicích a Táborsku, ale mohu říci, že se Kamenice nemá zač stydět. Podmínky pro fotbal jsou tu nadstandardní, takové nemá kdejaký divizní mančaft.

Jak jsem předtím tuto soutěž i týmy v ní neznal, byl jsem na její úroveň zvědavý. Jsem náročný na fotbal, za mě v té soutěži chybí více fotbalu jako takového. Je to samozřejmě jen můj názor. Já ale prošel nějakou výchovou a myšlením, proto zde opravdu vidím jen málo fotbalu. Zápasů, kdy se týmy snaží a hrají opravdu fotbal, snaží se o kombinaci a souhru, těch je hodně málo. Většinou je to soubojové a silové ražení, postavené na individualitách. Také některé prostředí venku mě zklamalo, stejně tak i chování fanoušků některých týmů.

TOMÁŠ BRABENEC, FC RAPOTICE

Za velké plus považuji náš bodový zisk i umístění. To jsem před sezonou fakt nečekal. Nic vyloženě negativního jsem nezaznamenal. Třeba rozhodčí chyby dělali, ale rozhodně v tom nebyl nějaký záměr.