Fotbalisté Sokola Pohled jsou tak jedno vítězné utkání od jistoty postupu do krajského přeboru. Soutěže, kterou nikdy předtím nehráli. „Zní to krásně, a už se těšíme, až to v Mírovce potvrdíme. A pak to oslavíme,“ neskrývá optimismus Michal Sobotka, hrající trenér týmu.

Konečné skóre zápasu s Pacovem zní jednoznačně, ale jednoznačný vývoj utkání nemělo. „Ze začátku to bylo nervózní utkání,“ uvedl k utkání Sobotka. „Potom jsme dali góly, což nás uklidnilo. Vedení jsme si drželi a v klidu utkání dohráli.“

Hosté mohli duel ještě zdramatizovat po přestávce. „Na začátku druhé půlky měl soupeř dost velkou šanci,“ uznal domácí kouč. „Ale nedali ji, my jsme vzápětí reagovali čtvrtým gólem a potom už to bylo jasné. Od všech našich hráčů se jednalo o obětavý výkon, oni snad neměli střelu na bránu. Takže to nakonec bylo takové klidné vítězství.“

V Pohledu se na příkladu svého soupeře z Pacova mohli přesvědčit, že poslední krok k cíli bývá nejtěžší. Nyní je na hráčích Sokola, aby ho úspěšně zvládli.

Pohled zamíří do Mírovky, v podstatě jen přes kopec vedle. „Uvidíme, jak to tam bude moc vypjaté,“ přemítá Sobotka. „Úplně ohromná sousedská bitva to není, ale je přece jenom je to pět kilometrů od nás, opravdu derby přes kopec. S klukama se známe, takže uvidíme, co nás tam bude čekat.“

Nejen z pověrčivosti v Pohledu myšlenky na účast v krajském přeboru zatím odmítají. „Vůbec o tom nepřemýšlíme. Co bude a jakou soutěže budeme přihlašovat, se rozhodne až ročník skončí,“ vyhlašuje jasně Michal Sobotka.