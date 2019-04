CHOTĚBOŘ B – H. BROD C 1:1

Domácí začali velice dobře, dokonce měli i nějaké šance po nedorozuměních hostující obrany, ale branka z nich nepadla. Do vedení šli až v 17. minutě, kdy po křídelní akci přišel přízemní centr a Šimoňák rybičkou a hlavou poslal míč do sítě. Jenže poté domácí nepochopitelně vyklidili střed pole, ten ovládli zkušení borci Tůma a Mareš a přišlo vyrovnání. Křídelní akci zakončil Němec. Pak přišla ale 40. minuta, která ovlivnila konec prvního poločasu a vlastně i zbytek zápasu. Domácí stopeři Vajrych s Vojtěchem Jandou se srazili hlavami a museli odjet do nemocnice. Domácím se tak rozpadla obranná řada.

Po změně stran měli domácí sice hru pod kontrolou, ale žádnou velkou převahu si nevytvořili. Šance ale ano, ovšem žádná brankou neskončila. Hosté nastřelili břevno, a tak se body dělily. „Jsem z výsledku trochu zklamaný. Kluci v prvním poločase nepochopitelně vyklidili pole a ve druhé půli jsme neproměnili šance,“ uznal chotěbořský kouč Bronislav Staněk.

Góly: 17. Šimoňák – 34. Němec. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 2:0. Diváci: 43. Poločas: 1:1. Chotěboř B: Marek – Ledvinka, Málek, V. Janda (40. Čapek), Vajrych (40. Veselý), Rychlý, Běloušek, Chlad (75. Krédl), Pfeffer (69. Šiška), Šimoňák, F. Janda. H. Brod C: Duben – Klofáč, Bělák (67. Udržal), Novotný (57. Kubát), Nechvátal, Mareš (83. Stojan), Kuchta, Tůma, Fišer, Němec, Stránský.

ROZSOCHATEC – A. DŮL 2:0

V prvním byli poločase lepší hosté, kteří se dostávali do šancí hlavně z přímých kopů. První vyrazil Peňáz na roh a druhý vyrazil před sebe, ale dobíhající hostující útočník mířil vedle. Ještě před pauzou šli domácí do vedení po chybě brankáře hostů, kdy pak šel Martin Venc sám na branku.

Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Hosté měli velkou šanci po rohovém kopu, ale Rozsochatec opět podržel brankář Peňáz. Pojistka přišla od domácích v 77. minutě, kdy Radek Venc sklepl na Martina Vence a ten přidal druhou branku.

Góly: 31. a 77. M. Venc. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 2:1. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Rozsochatec: Peňáz – Šimek, Meloun, Brož, Horák, R. Venc (89. Svoboda), Pelikán (86. Fiala), Plodík, Jelínek, Bílek (48. Chlubný), M. Venc.

LUČICE – HABRY 1:1

Zachraňující se Habry šly do vedení v 7. minutě, kdy se z velkého vápna trefil pod břevno Fanta. Hrál spíše nakopávaný fotbal, o velké fotbalové kráse to rozhodně nebylo. Hra se hodně kouskovala. V prvním poločase měli šance spíše hosté. Po změně stran přeskupili domácí řady a začali hrát na tři útočníky. Takže se síly na hřišti vyrovnávali a ke konci zápasu už byli domácí o trochu lepším týmem. V 76. minutě se jim podařilo srovnat, kdy přihrávku Koláře využil Lančarič. Habry mohly ještě jít do vedení, ale to jim nedovolil Svoboda, který svůj tým podržel. Domácí nakonec mohli také zvítězit, ale Jonáš mířil těsně vedle.

Góly: 76. Lančarič – 7. Fanta. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Lučice: Svoboda – P. Pecha, Šima, Pavlík (67. Z. Pecha), Zvolánek, Vrána, Herman (57. Kolář), Císař, Jonáš, Blažek, Lančarič. Habry: V. Krátký – Martin Janouch, Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta, Bártík (63. Tlapák), Bernat, Vavřička.

H. BOROVÁ – ČERNÍČ 0:3

Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale hra tak jednoznačná nebyla. Domácí totiž doplatili na slabou produktivitu. Do vedení šli hosté v 6. minutě Lovětínským, který využil propadnutého balonu na šestnáctce. Domácí mohli srovnat hned vzápětí, ale šanci nedali. „Do poločasu přišly ještě dvě šance na obou stranách. Po změně stran jsme nedali šanci do prázdné brány, a tak trestali hosté,“ řekl borovský Roman Brukner. Po centrovaném balonu se hlavou trefil Čermák. Obratem mohla Borová snížit, ale opět neměli její hráči štěstí. „Vyloženě špatné utkání jsme neodehráli,“ uznal Brukner. Černíč pak ke konci zápasu přidala pojistku.

Góly: 6. Lovětínský, 50. Čermák, 88. Lacina. Rozhodčí: Babák. ŽK: 1:3. Diváci: 55. Poločas: 0:1. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Chlubna, Sobotka (68. Luňáček), Němec, Petr Veselý (57. Pecha), Paušíma, Blažek, A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Rakušan (83. Neubauer).

POHLED – ŽDÍREC N. D. B 6:2

Pohledským fotbalistům nové hřiště vyloženě sedí. Opět na něm vyhráli a opět vyšším rozdílem. Na jaře si zkrátka v Pohledu otevřeli střelnici. Do vedení poslal domácí Drlík, ale hosté ještě stihli vzápětí odpovědět. Jenže do poločasu se ještě trefili Slanař s Drlíkem a Pohled vedl 3:1. Po změně stran na 4:1 dal Klement a v 57. minutě po přihrávce Drlíka Rérych. Drlík pak završil hattrick v 62. Minutě, kdy se parádně rybičkou a hlavou trefil od břevna do sítě. Ždírec zvládl jen snížit na 6:2.

Góly: 17., 40. a 62. Drlík, 37. Slanař, 50. Klement, 57. Rérych – 19. Bříza, 67. Tlustý. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 0:1. Diváci: 63. Poločas: 3:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Šikner, Homola, Siebenbürger (76. Neubauer), Slanař, J. Hospodka (68. Martin Sobotka), Klement, Moučka (46. Rérych). Ždírec n. D. B: Fousek – Sýkora, Němec (31. Beran), Fajt (60. M. Vomela), Dvořák, Zahradník, Jan Matějka (80. Dubský), Máša, Bříza (60. M. Vomela).

TIS – LÍPA 1:2

Góly: 78. P. Šidlák – 48. J. Prokš, 82. Sochor. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 1:1. Diváci: 71. Poločas: 0:0. Tis: Sojka (46. J. Šidlák) – Bárta (58. Kafka), Benák, Kučera, Mareš, Novotný ml., Rosecký, P. Šidlák, Vala, Miřátský, Benda. Lípa: Vašák – M. Prokš, Kutlvašr, Bouda, Sochor, P. Souček, Matěj Fejt (34. J. Prokš), Vácha, R. Souček, Havel, Morkus.

N. RYCHNOV – ŠMOLOVY 5:1

Góly: 14. M. Faltýnek, 35. a 55. T. Faltýnek, 68. Březina, 86. O. Kratochvíl – 30. A. Vaněček. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 2:1. Diváci: 43. Poločas: 2:1. Šmolovy: Hocke – Kučírek (60. Dvořák), Kruml (57. Vavruška), Kulhánek, Korba, Strašil, Martínek, Pevný (46. Svoboda), A. Vaněček (67. Toman), Bališ, Rudolf.