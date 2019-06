H. BROD C – ČERNÍČ 5:1

„My jsme k zápasu přistupovali zodpovědně, protože na podzim nám soupeř ukázal svoji kvalitu,“ zavzpomínal brodský trenér Milan Meloun. Domácí šli do 20. minuty do tříbrankového vedení. Nejprve Fialka poslal z rohu balon na hlavu Němce, za chvíli šla stejná akce ale z druhé strany a skončila druhým gólem. A z protiútoku zkompletoval Němec hattrick. Poté už domácí hru kontrolovali. Do poločasu ještě přidal Mareš čtvrtou pojistku. Hosté ještě z brejku snížili. Po změně stran hrál Brod zodpovědně, moc se nikam netlačil. Němec pak ještě přidal svou čtvrtou branku. „Musím říct, že jsme na soupeře šli s respektem, ale herně jsme od něj čekali víc. Podle mě je náš zápas překvapením kola, řekl bych,“ zasmál se Meloun.

Góly: 15. 17., 20. a 81. Němec, 35. Mareš – 45. Kříž. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 4:1. H. Brod C: Kandr – Stojan, Bělák, Novotný (60. Soukup), Tuhý (64. Udržal), Klofáč (58. Bouda), Fialka, Mareš, Fišer, Němec, Stránský.

TIS – HABRY 2:1

Zápas nepřinesl zářný fotbal, spíš naopak, ale drama to bylo až do konce. Domácí sice šli do vedení už v 5. minutě, ale Miřátský už v první půli ze svých šancí žádnou nepřidal. Hosté stihli ještě do poločasu srovnat, kdy po chybě ve středu hřiště se dostal k balonu Fanta. Tis se dostal do vedení chvíli po návratu z kabin. V posledních třiceti minutách pak hrozili hosté, ale domácí podržel brankář.

Góly: 5. a 51. Miřátský – 31. Fanta. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 0:3. Diváci: 65. Poločas: 1:1. Tis: Sojka – Mareš, Benák, Vala, Novotný ml., Rosecký, P. Šidlák, Pavlas (70. Bárta), Trekoval (46. Kozlík), Zezulák, Miřátský (87. J. Šidlák). Habry: V. Krátký – Martin Janouch, Dibelka (62. Vavřička), Klouček, Vlášek, P. Vlček (46. R. Krátký), Korel, Tlapák (46. Bártík), Fanta, Desenský (46. Rainiš), Kafka (62. Bernat).

ROZSOCHATEC – H. BOROVÁ 6:2

Domácí si šli do začátku zápasu za vítězstvím. První dvě branky padly tak, že se hostům nepodařila sklapnout ofsajdová past, a bylo to 2:0. Následně se hra mírně vyrovnala, ale Rozsochatec přidal ještě dvě branky. Po změně stran opět domácí povolili a soupeř snížil na 4:1. Jenže Radek Venc si počkal na zadní tyči a poslal výsledek k číslu 5:1. V 84. minutě proměnil penaltu Provazník a Svoboda pak z vápna poslal balon k tyči.

Góly: 8. a 26. Bílek, 36. a 45. M. Venc, 75. R. Venc, 90. Svoboda – 67. a 84. Provazník (druhý z PK). Rozhodčí: Sýkora. ŽK: 0:4. Diváci: 60. Poločas: 4:0. Rozsochatec: Peňáz – Šimek (86. Sizov), Meloun, Brož, Horák, Dočkal (68. R. Venc), Pelikán, Plodík, Jelínek (79. Chlubný), M. Venc (84. Svoboda), Bílek. H. Borová: Š. Lupták – Janáček (79. Čejka), Luňáček (13. Šrámek – 46. A. Paušíma), Chlubna (77. Cacek), Sobotka, Němec, V. Paušíma, Provazník, Neubauer, Z. Frühbauer, Rakušan.

CHOTĚBOŘ B – N. RYCHNOV 0:0

Domácím chyběli tři hráči základní sestavy a tak měli obavu z kvalitního soupeře. „Tentokrát se kluci semkli, a předvedli nejlepší zápas, co jsem u týmu. Hráli svědomitě a bojovali,“ řekl trenér domácích Bronislav Staněk. Kvalita byla lehce na straně soupeře, byl trochu víc na balonu. Ovšem domácí se do pár šancí dostali, soupeř také, ale žádnou stoprocentní neměl. Po změně stran se obraz hry nezměnil. Rychnov měl dvě šance, které ale zlikvidoval brankář Chalupa. Poslední čtvrt hodinka ale patřila Chotěboři, která si vytvořila i tutovku. Jenže hlavičku Bělouška vytáhl hostující brankář. „Hosté byli asi zklamaní, ale myslím, že to byla zasloužená remíza a možná to pro nás bude zlatý bod,“ dodal Staněk.

Rozhodčí: Bula. ŽK: 1:0. Diváci: 60. Chotěboř B: Chalupa – Tůma, Čapek, Plíšek, Ledvinka, Krédl (74. Klement), Běloušek, Šiška, Veselý (82. Málek), Pfeffer, F. Janda (70. Vepřovský).

POHLED – LUČICE 5:2

První poločas byl z domácí strany velmi dobrý. Po neproměněných šancích Homoly, Klementa a Michala Sobotky se prosadil Drlík, a poslal Pohled do vedení. Slanař poslal balon mezi beky na Drlíka a ten přehodil gólmana. Chvíli před koncem pak byl důrazný ve vápně Klement a balon se štěstím dopravil do sítě.Lučice měla jednu střelu na bránu. Po změně stran dali domácí hned na 3:0, po centru se hlavou trefil Klement. Následně snížil po chybě stoperů Lančarič. Do 65. minuty výkon domácích nebyl ideální. Opět neproměnili další šance, kdy Michal Sobotka přestřelil a Drlík dvě šance nedal a Moučka neproměnil penaltu. Prosadil se až Eis. Soupeř byl aktivnější. A to vedlo ke snížení, kdy se trefil Císař. Homola pak pečetil na 5:2 z brejku.

Góly: 21. Drlík, 40. a 48. Klement, 76. Eis, 88. Homola – 49. Lančarič, 86. Císař. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 0:2. Diváci: 70. Poločas: 2:0. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Hospodka, Klement, Šikner, Slanař, Moučka (60. Siebenbürger), Drlík (71. Ranecký), Michal Sobotka, Homola. Lučice: Rýdl – Krupička, Šima, Pavlík, Zvolánek, Vrána, Císař, Jonáš, Pech (82. Mazuch), Blažek (75. Myslivec), Lančarič.

ŽDÍREC N. D. B – ŠMOLOVY 6:0

Zápas byl jednoznačný. Hrálo se defakto na jednu bránu. Hosté měli jen jedinou šanci, a to na konci prvního poločasu. Domácí mohli vést do 15. minuty o tři branky. Nejprve je zastavila tyčka, pak Najman mířil hlavou vedle, ale ujala se jen jedna, když Klimeš z lajny centroval a Najman na přední tyči mířil přesně. Ve 29. minutě Klimeš poslal balon mezi obránce na Slavíka a bylo to 2:0. Pět minut před pauzou Najman našel ve vápně Klimeše a ten zvýšil na 3:0. Po změně stran přidal Klimeš pátou branku z dvaceti metrů. Pak už se zápas dohrával. Šestá branka přišla z penalty, když se trefil Němec.

Góly: 10. Najman, 29. Slavík, 40. a 67. Klimeš, 57. Novotný, 85. Němec (PK). Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Ždírec n. D. B: Bílek – Klimeš, Kysilko (69. Navrátil), Michalec (46. Fajt), Němec, Zahradník, Novotný (65. Tlustý), Najman (59. Malínský), Dočekal, Dvořák, Slavík (73. Dubský). Šmolovy: J. Vaněček – Rudolf (57. Bdžoch), Kruml, Pevný, Bališ, Martínek, Novák, V. Vaněček, Petr, Vavruška, Kučírek.

A.DŮL – LÍPA 11:1

Góly: 12., 14. a 16. Krejčí, 43. Vorálek, 52. a 77. Volák, 59., 70. a 75. Tichánek, 65. Slavík, 84. Šabatka – 10. Vendl. Rozhodčí: nenadál. ŽK: 0:0. Diváci: 120. Poločas: 4:1. Lípa: Vašák – Rosecký, R. Souček, Bouda, Vendl, Fejt (51. L. Souček), Morkus, Kutlvašr, P. Souček, M. Prokš, Havel.