Po změně stran už výkon Lípy nebyl tak ideální a hosté toho využili. Sice dokázali srovnat v 61. minutě Jakubem Havlem, ale pak přišla přísná penalta, kterou Pelikán proměnil. Stejný hráč pak dal na rozdíl dvou branek. Lípa sice v 77. minutě zápas po rohovém kopu zdramatizovala, a když hrála vabank, tak po chybě napřáhl z dálky Daniel Dundáček a dal na konečných 4:2.

Góly: 61. J. Havel, 77. Jelínek (vlastní) – 39. M. Venc, 69. (PK) a 76. Pelikán, 89. D. Dundáček. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 3:2. Diváci: 60. Poločas: 0:1. Lípa: Vašák – M. Prokš, Kutlvašr, Vendl, Sochor, P. Souček, Matěj Fejt (66. Vácha), Rosecký, R. Souček, Havel, Morkus. Rozsochatec: Peňáz – Šimek, R. Venc, Brož, Chlubný (82. Svoboda), Jelínek, Pelikán, Plodík, D. Dundáček (89. P. Dundáček), Bílek (74. Sizov), M. Venc.

LUČICE – N. RYCHNOV 0:2

„Soupeř byl kvalitativně na úrovni, mají tam šikovné kluky. My jsme se snažili hrát, na co jsme měli. Byli jsme bojovnější, chytřejší, agresivnější,“ řekl lučický kouč Michal Gajdoš. I přes snahu soupeře předčít domácí v 6. minutě inkasovali. Březina zahrával rohový kop a zatočil ho tak, že skočil na vzdálenější tyč do šibenice. To vzalo domácí vítr z plachet. Domácí se snažili soupeři znepříjemnit hru, byli agresivnější, a i víc na míči. Jenže Rychnov je nepustil do vážnějšího ohrožení branky. Do druhého poločasu Lučice nastoupila ve stejném duchu jako do prvního. Hosté měli jen ojedinělé výpady, které ale většinou končili ofsajdem. Domácí si dokázali vytvořit šance, ale nedokázali je proměnit a tak přišel druhý zásah hostů, kteří měli přeci jen větší prostor, protože domácí vrhli všechny síly do útoku. A toho využil, rozebral soupeře a Ondřej Kratochvíl dal na 2:0. „Soupeř byl v těch šancích, které měl, produktivnější. Zápasu by slušela víc remíza,“ dodal Gajdoš.

Góly: 6. Březina, 79. O. Kratochvíl. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 1:3. Diváci: 50. Poločas: 0:1. Lučice: Rýdl – Pecha, Šima, Pavlík (77. Jiráček), Zvolánek, Vrána, Herman (55. Kolář), Císař, Jonáš, Blažek, Lančarič.

POHLED – H. BROD C 9:4

Kdo se přišel podívat do Pohledu na fotbal, tak rozhodně nelitoval. K vidění byla pořádná přestřelka, padlo třináct branek a domácí si smlsli na zkušených hostech 9:4. Ovšem nutno podotknout, domácí sice podali dobrý výkon, ale hosté jim to hodně usnadnili. A to je ještě podržel brankář Duben, který soupeři ještě pár šancí pochytal. Jinak by na tabuli svítilo dvoumístné číslo.

Už první poločas ukázal, že domácí si jdou za vítězství. I když po změně stran Nechvátal třemi brankami během 13 minut zdramatizoval na chvíli zápas, když snížil 6:4. Jenže Slanař o tři minuty později dal sedmou pohledskou branku, a bylo hotovo.

Góly: 3. Eis, 21. Šnobl, 24. a 74. Michal Sobotka, 29. a 48. Homola, 47. a 80. Klement, 72. Slanař – 14. Bělák, 56., 64. a 69. Nechvátal. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Poločas: 4:1. Pohled: Vašíček – Krpálek, J. Eis, Drlík (67. Ranecký), Homola, Siebenbürger, Slanař, Šnobl (46. Klement), J. Hospodka, Sobotka (84. Miřátský), Rérych (79. P. Eis). H. Brod C: Duben – Stojan (24. Kubát), Bělák (46. Fišer), Teplan, Nechvátal, Fialka (55. Soukup), Klofáč, Kuchta, Tůma, Němec, Stránský.

ŠMOLOVY – H. BOROVÁ 0:3

První poločas byly herně lepší Šmolovy, ale nedokázaly si vytvořit gólové příležitosti. Za to soupeř se dostal čtyřikrát k bráně, a vytěžil z toho tři branky. Nejprve provazník proměnil svůj samostatný nájezd. Poté padl vlastňák, kdy domácí obránce tečoval přímý volný kop Provazníka na druhou stranu, než se šel brankář Josef Vaněček. Třetí branka byla výstavní. David Lupták z třiceti metrů mířil pod víko. Po změně stran už byla Borová lepším týmem, šmolovský brankář ještě lapil dvě šance.

Góly: 9. a 22. Provazník, 45. D. Lupták. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 0:1. Diváci: 128. Poločas: 0:3. Šmolovy: J. Vaněček – Kruml, Toman (46. Vavruška), Kučírek, Kulhánek, A. Vaněček, Martínek, Svoboda (82. Korba), Novák (65. Bališ), Hrdlička (59. Pevný), Bdžoch (46. Dvořák). H. Borová: Š. Lupták – D. Lupták, Chlubna, Sobotka, Němec, Béna, Paušíma, Blažek, Provazník (83. Luňáček), A. Frühbauer, Z. Frühbauer.

ŽDÍREC N. D. B – HABRY 3:2

V úvodu zápasu byli domácí lepším týmem, ovládli hřiště a z toho vytěžili dva rohové kopy. A ten druhý dokázali přetavit ve vedoucí branku. Zahradník zahrával roh, a soupeř si ho srazil sám do brány. Jenže pak se začali osmělovat hosté, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořili. Domácí se většinou nachytali v ofsajdové pasti. Ve 36. minutě šel Ždírec do dvoubrankového vedení, když po kraji prošel Malínský, poslal centr do vápna, který brankář nelapil a míč prošel na Slavíka. Ten už si sám před prázdnou brankou poradil. Jenže hosté dvě minutu před pauzou snížili. Z hranice vápna zahrávali trestný kop, který sehráli šikovně. Vedle zdi se totiž objevil volný Klouček a poslal balon pod víko.

Po změně stran šly Habry samy na brankáře, vracející se Němec střelu tečoval těsně vedle domácí branky. Ždírečtí fotbalisté si žádnou vážnější šanci nevytvořili, a tak Habry srovnali šest minut před koncem zápasu. Domácí poslali dlouhý nákop před soupeřovu branku, ale hosté ji ho dokázali odvrátit a pustit se do protiútoku tři na jednoho, který zakončil druhým gólem Klouček. Jenže o body hosty obral Michalec. Zahradník za půlkou rozehrával faul, poslal balon do vápna. Ten propadl k volnému Michalcovi a ten se sám před bránou nemýlil.

Góly: 10. Zahradník, 36. Slavík, 90. Michalec – 43. a 84. Klouček. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 0:2. Diváci: 70. Poločas: 2:1. Ždírec n. D. B: Šťáral – Sýkora (61. Tlustý), Kysilko, Michalec, Němec, Zahradník, Dvořák, Máša, Dočekal, Slavík (75. Bříza), Malínský. Habry: V. Krátký – martin Janouch, Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta, Desenský, Bernat (46. Kafka), Vavřička (73. Tlapák).

ČERNÍČ – TIS 4:2

Góly: 26. a 69 (PK) Lovětínský, 47. a 70. Lacina – 12. P. Šidlák, 60. Rosecký. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 0:0. Diváci: 52. Poločas: 1:1. Tis: J. Šidlák – Vala, Benák, Kučera, Mareš, Novotný, Rosecký, P. Šidlák, Pavlas, Miřátský (46. Sojka), Trekoval.

A.DŮL – CHOTĚBOŘ B 4:1

Góly: 33. Tichánek, 62. Šabatka, 81. Šancl, 87. Slavík (PK) – 13. Ledvinka. Rozhodčí: Maar. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Chotěboř B: Chalupa – M. Čapek, Málek, R. Odvářka, Vajrych, Ledvinka (65. Veselý), Běloušek, Pfeffer, Bělovský (75. Chlad), Šimoňák, Šiška (46. Rychlý).