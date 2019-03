LUČICE – TIS 2:3

Lučice dá se říct, že darovala Tisu vítězství. Všechny tři jeho branky totiž padly po chybách domácích. „Porážka trochu mrzí, přijde mi, že jsme měli více ze hry a vlastními chybami jsme soupeři dali šanci dostat se do hry,“ uznal nový trenér Lučice Michal Gajdoš.

Po patnácti minutách vykopával brankář Svoboda, jenže špatně trefil balon. Ten se dostal mezi obránce a útočníka, souboj vyhrál Miřátský a přeloboval gólmana. Domácím se povedlo srovnat. Faulovaný Lančarič se postavil k penaltě a tu s přehledem proměnil. Jenže po změně stran utekl Miřátský, utekl domácímu obránci a poslal svůj tým do vedení. Blažkovi se pak podařilo srovnat, když byl vysunutý mezi obránce a podél gólmana poslal míč do sítě. Jenže remíza vydržela jen minutu. Další chyba připravila Lučici o body.

Góly: 44. Lančarič (PK), 59. Blažek – 15., 51. a 60. Miřátský. Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 1:3. Diváci: 80. Poločas: 1:2. Lučice: Svoboda – Pech (87. Mazuch), Šima, Císař, Zvolánek, Vrána, Herman (74. Jiráček), Kolář, Jonáš, Blažek, Lančarič. Tis: Sojka – Vala, Benák, Kučera, Mareš, Novotný, Rosecký, P. Šidlák, Benda, Pavlas, Miřátský (75. Kafka).

POHLED – LÍPA 0:0

Pohled se po roce konečně představil na domácí půdě a vydoloval bod za bezbrankovou remízu. Zbrusu nové hřiště tak zažilo svou premiéru. „Musím říct, že to ještě není ono. Balon hodně odskakoval,“ uznal pohledský kouč Lukáš Sobotka.

Dá se říct, že byl k vidění vyrovnaný zápas, ale ten moc velké vzruchu nepřinesl. „My jsme tlačili prvních patnáct minut a posledních patnáct minut. Jinak to byl takový nemastný, neslaný zápas,“ uznal Lukáš Sobotka. Jeho svěřenci hráli navíc od 20. minuty bez brankáře, protože se zranil Pavel Krpálek, za kterého naskočil Siebenbürger. Domácí ale Lípu do zvlášť vyložené šance nepustil a sám pak asi třikrát ohrozili branku soupeře – dvakrát Michal Sobotka a jednou Drlík.

Rozhodčí: Krymová. ŽK: 2:4. Diváci: 184. Pohled: P. Krpálek (20. Siebenbürger) – M. Krpálek, Eis, L. Hospodka, Šnobl (76. Martin Sobotka), Šikner (46. Homola), Slanař, Klement, J. Hospodka, M. Sobotka, Rérych (46. Drlík). Lípa: Vašák – M. Prokš (75. Bouda), J. Kutlvašr, Vendl, Michal Fejt, Sochor, P. Souček, Matěj Fejt, Šimek (62. Špiňar), R. Souček, J. Havel.

H. BROD C – HABRY 3:1

První jarní přinesl tři body havlíčkobrodskému céčku, které tak nechalo soupeře za sebou v tabulce. „To bylo také naším záměrem, ale rozhodně to jednoduché nebylo. Soupeř byl kvalitní. Byl rychlý a rychle nás dostupoval, což nám dělalo problém v rozehrávce,“ uznal brodský kouč Milan Meloun.

V první půlce se Michalu Marešovi podařilo uklidit míč k tyčce a domácí tak šli do vedení. Po změně stran tvůrce hry vystřídal, a to dělalo Brodu problémy ve středu hřiště, a soupeř ho ještě více přitlačil, ale paradoxně navýšili své vedení domácí. Po hodině hry po rohovém kopu mířil přesně do sítě Tůma. „Řekl bych, že tím jsme zápas zlomili na svoji stranu,“ řekl Meloun. Jeho svěřenci navíc přidali ještě třetí branku. Habrům se podařilo jen snížit na konečných 3:1.

Góly: 21. M. Mareš, 60. Tůma, 64. Bělák – 80. Vavřičky. Rozhodčí: Nechvátal. ŽK: 0:1. Diváci: 45. Poločas: 1:0. H. Brod C: Duben – Stojan, Novotný, Kuchta, Stránský - Bělák, Kubát (61. Soukup), M. Mareš (44. Teplan) - Nechvátal (66. Udržal), Němec. Habry: V. Krátký – R. Krátký, M. Janouch, P. Vlček, M. Vlček – Korel, Klouček, Vlášek, Fanta (87. Rainiš), Desenský (77. Dibelka) – Vavřička.

ŠMOLOVY – ROZSOCHATEC 0:4

V první půl hodince hry vyzněl zápas jednoznačně pro hosty, kteří byli jasně lepší. Na domácích hráčích bylo znát, že neměli v nohách žádný přátelák během zimní přípravy. A také hned třikrát inkasovali. Nejprve se po rohovém kopu trefil Pelikán. V 17. minutě hosté proměnili v branku trestný kop a ve 24. minutě se po rohu trefil i Martin Venc. Domácí zahrozili jednou, když šel Strašil sám na brankáře. Druhý poločas pak přidali hosté čtvrtou branku a bylo hotovo.

Góly: 3. Pelikán, 17. D. Dundáček, 24. M. Venc, 78. R. Venc. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (84. Kučírek). Diváci: 50. Poločas: 0:3. Šmolovy: Vaněček – Kulhánek, Rudolf, Kotrba, Strašil (60. Dvořák), Martínek, Svoboda, Pevný, Hrdlička (46. Vališ), Kučírek, Bdžoch. Rozsochatec: Peňáz – Šimek, Horák, Brož, Meloun, M. Venc, Pelikán (70. R. Venc), Plodík, D. Dundáček (80. Chlubný), Bílek, Jelínek.

N. RYCHNOV – H. BOROVÁ 4:2

Góly: 29. Kratochvíl, 30. T. Faltýnek, 45. M. Faltýnek, 50. Mareš – 15. Béna (PK), 89. Blažek. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas: 3:1. H. Borová: P. Veselý – Chlubna, Sobotka, Němec, Béna (85. Zvolánek), D. Lupták, Paušíma, Blažek, A. Frühbuaer (70. Neubauer), Z. Frühbauer, Pecha (66. Novotný).

ČERNÍČ – CHOTĚBOŘ B 4:2

Góly: Čermák 2, Lacina, Lovětínský – Moravec 2. Rozhodčí: Maar. ŽK: 3:4. Diváci: 55. Poločas: 2:2. Chotěboř B: Chalupa – Vajrych, Málek, Pfeffer (73. Krédl), Šimon (85. Pešek), Moravec, Chlad, Beloušek, Ledvinka (63. Rychlý), Šimoňák (58. F. Janda), V. Janda.

A. DŮL - ŽDÍREC 1:6

Góly: 78. Tichánek - 20. Malínský, 42. a 65. Bříza, 58. Vomela, 67. Dvořák, 90. Zahradník. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas 0:2. Ždírec nad Doubravou B: Severýn (85. Šťáral) - Sýkora, Vomela (70. Navrátil), Němec, Fajt - Dvořák, Zahradník, Matějka (87. Dubský), Máša – Bříza (67. Bílek), Malínský.