Oba týmy začaly zpočátku opatrně. V 19. minutě šli do vedení domácí, když se trefil Blažek. Pak začalo být na hřišti trochu ostřeji. Domácí přestali být soustředění, vzadu nebyli důrazní a koledovali si o branku, což se nakonec těsně před pauzou stalo. Hlavou se po rohu trefil Šimoňák.

Druhý poločas byl bojovný z obou stran, každý tým potřeboval a chtěl vyhrát. Takže to byl spíš boj o střed pole. Ovšem shodou okolností to byl útok hostů, ze kterého vstřelili domácí vedoucí branku. Chotěboř útočila, ale na hraně šestnáctky byl neodpískaný faul a do protiútoku se dostali domácí, který zakončil Lančarič. Ten ještě o sedm minut přidal třetí gól. Soupeře to nabudilo, ale domácí se snažili hrát svůj fotbal. Ovšem Nedvěd v 64. minutě poslal centrovaný balon do šibenice. Konec se už dohrával. Chotěboř se snažila udělat něco s výsledkem. Hlavičku Nedvěda, ale zlikvidoval Rýdl. Na konci zahodil před prázdnou bránou šanci Zvolánek.

Góly: 19. Blažek, 54. a 61. Lančarič – 44. Šimoňák, 64. Nedvěd. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 2:1. Diváci: 89. Poločas: 1:1. Lučice: Rýdl – Pecha, Pavlík (87. Doležal), Pecha, Šima, Vrána (85. Myslivec), Zvolánek, Císař, Jonáš, Lančarič, Blažek (69. Svoboda). Chotěboř B: Chalupa – Ledvinka, Čapek (19. Krédl), Odvářka, Moravec, Běloušek, Šiška (73. Pfeffer), Nedvěd, Janda (55. Málek), Šimoňák (60. Pešek), Chlad.

LÍPA – H. BROD C 1:1

První poločas byl vyrovnaný. Šance nějaké byly, ale branka nepadla a do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Po změně stran se hostům podařilo jít do vedení, když se po rohovém kopu trefil Stránský. Jenže následně hosté nezachytili domácí protiútok a přišel faul brankáře na domácího hráče v hlavičkovém souboji a pískala se penalta. Vácha ji kopl k levé tyči, Kandr si na balon sice sáhl, ale neudržel ho. A tak bylo srovnáno. Pak se remízový zápas v klidu dohrál.

Góly: 78. Vácha (PK) – 76. Stránský. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 0:0. Diváci: 55. Poločas: 0:0. Lípa: Vašák – Vácha, Rosecký, R. Souček, Vendl, J. Prokš (20. Bouda), Morkus, Kutlvašr, P. Souček, M. Prokš, Havel. H. Brod C: Kandr – Stojan (61. Udržal), Bělák, Novotný, Bouda, Kubát, Mareš, Soukup, Klofáč, Němec, Stránský.

HABRY – A. DŮL 3:2

„Jelikož už bylo o všem rozhodnuto, tak se hrálo v pohodě,“ uznal haberský kouč Jiří Černý. Domácím se podařilo jít rychle do vedení, když Tlapák našel Kloučka a ten prostřelil brankáře. Poté byla hra hodně vyrovnaná. „Soupeř je fotbalový, ale měl smůlu v zakončení. My jsme také neproměnili nějaké šance,“ řekl Černý.

Po změně stran pomohlo domácím, že si hosté dali krásného vlastence, když poslali balon hlavou přímo do šibenice. To Habry uklidnilo a přidaly třetí branku. Jenže je to uklidnilo natolik, že hosté v posledních minutách snížili na rozdíl jediné branky. Ale žádné velké drama se nekonalo, pak se zápas dohrával v pohodovém tempu.

Góly: 2. Klouček, 57. Fanta, 59. Tlapák – 81. Volák, 88. Kovačík. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Poločas: 1:0. Habry: V. Krátký – Martin Janouch, Klouček, Vlášek, P. Vlček (78. R. Krátký), Korel, M. Vlček, Fanta, Desenský (60. Dibelka), Tlapák (60. Kafka), Vavřička (82. Rainiš).

POHLED – ŠMOLOVY 8:1

První poločas moc fotbalové krásy nenabídl, a to i přesto že padly čtyři branky. Do vedení šli hosté, když zaváhání obrany využil Hrdlička. Jen že vedení jim vydrželo jen dvě minuty, protože srovnal Michal Sobotka. Pak se po hřišti spíše chodilo. Zlomový moment přišel ve 35. minutě inkasoval červenou kartu Vítek Vaněček a Šmolovy dohrávaly o deseti. Po dvou minutách využili domácí o jednoho muže navíc, když se trefil opět Michal Sobotka. Těsně před odchodem do kabin pak zvýšil na 3:2 Eis.

Po změně stran se obraz hry nezměnil, snad jen že domácí se dostávali více do šancí. Výsledek mohl být i vyšší, ale hosty podržel několika dobrými zákroky Hocke. Navíc Pohled orazítkoval dvakrát tyč a jednou břevno. I tak ve druhé půli rozvlnil pětkrát síť a vyhrál tak 8:1.

Góly: 16., 37., 79. a 90. Michal Sobotka, 42. Eis, 65. Drlík, 73. J. Hospodka, 88. Slanař – 14. Hrdlička. Rozhodčí: Machát. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (35. V. Vaněček). Diváci: 65. Poločas: 3:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis (88. Mach), J. Hospodka, L. Hospodka, Šikner (31. Martin Sobotka), Slanař, Siebenbürger, Michal Sobotka, Homolka (65. Pokorný), Drlík (69. Moučka). Šmolovy: Hocke – Korba, Kulhánek, Kruml, Kocman (66. Kučírek), V. Vaněček, Martínek, Vavruška, A. Vaněček, Bdžoch (46. Příbramský), Hrdlička.

N. RYCHNOV – ROZSOCHATEC 6:2

Góly: 13., 53. a 85. Brtnický, 31. a 69. T. Faltýnek, 78. M.)Faltýnek. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 1:0. Diváci: 54. Poločas: 2:2. Rozsochatec: Dygrýn – Šimek, Meloun, Brož, Horák, P. Dundáček, Pelikán, Plodík (74. Chlubný), Jelínek, M. Venc, Bílek (83. Svoboda).

ČERNÍČ – ŽDÍREC N. D. B 4:3

Góly: 5. Gall, 31. Janoušek, 72. Lacina, 77. Čermák – 40. a 61. Bříza, 49. Malínský. Rozhodčí: Babák. ŽK: 1:2. Diváci: 65. Poločas: 2:1. Ždírec n. D. B: Severýn – Sýkora, M. Vomela (76. Dubský), Němec (46. Beran), Fajt, Tlustý, Zahradník, Dvořák, Bříza, Dočekal, Malínský.

H. BOROVÁ – TIS NEODEHRÁNO