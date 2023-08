Jeho noví svěřenci udolali po výsledkové houpačce Lípu 3:2 (2:2). Hosté vedli, poté museli dorovnávat vlastní manko, nakonec ale padli brankou tři minuty před koncem duelu. „Šlo o utkání podle typického scénáře, kdy protivník zaleze a vy se do něj dostáváte. A to říkám se vším respektem k soupeři. My jsme totiž ze dvou střel na bránu dostali dva góly,“ glosoval výsledek utkání Radim Sehnal.

Toho nejvíce mrzel inkasovaný vyrovnávací gól na 2:2. „Celý zápas jsme se do nich snažili dostat, bohužel jsme je naší lacinou ztrátou pustili do vedení. To jim dalo logicky vyšší morál. A když jsme to těsně před půlkou otočili a soupeř byl dole, stačilo nám výsledek udržet do půlky. Jsem přesvědčen, že by to potom bylo dobré. Jenže my jsme jim dovolili dát ze standardky druhý gól,“ vzdychal pohledský trenér.

Klasický „gól do šatny“ hostům prospěl. „Vlil jim další elán,“ vypozoroval Sehnal. „Lípa bojovala, byla soubojová, její hráči hodně běhali, vůbec nešetřili krokem. My jsme se potom snažili celý druhý poločas to prolomit. Potom jsme měli i trochu kliku, když jsme se prosadili chvíli před koncem po rohu.“

OBRAZEM: Bedřichov uspěl v Koutech. Nováček z Borů zaskočil favorizovanou Třebíč

Premiéru tedy nakonec lépe zvládl favorizovaný Pohled. „Byl to první zápas v sezoně, takže náš výkon byl trošku nervózní,“ zhodnotil představení svých svěřenců Sehnal. „Dopředu to zase až tak špatné nebylo, šancí jsme si vytvořili dost. Šest sedm určitě. Ale hned ve druhé minutě si uděláme gólovku, jdeme sami na bránu, a nedáme to… Polovinu šancí jsme však proměnili, to je dobré. Jenže takové utkání, znovu opakuji se vším respektem k protivníkovi, musíme uhrát vzadu na nulu.“

Ve druhém kole čeká na Pohled nováček z Přibyslavi, který si převezl tři body z Havlíčkova Brodu. V nedávném vzájemném pohárovém souboji Pohled vyhrál 4:2. „To bude určitě těžší soupeř,“ má jasno Sehnal. „V poháru jsme vedli 3:0 v poločase, a pak jsme si to nechali zbytečně zdramatizovat. Jsem přesvědčen, že Přibyslav se z tohoto utkání poučí. Bude to úplně jiný zápase než v poháru. Ale byl bych špatný trenér, kdybych nevěřil, že tam pojedeme vyhrát.“

Výsledky 2. kola (1. hrané): Světlá n. S. – Mírovka 2:3 (14. Rumanovský, 72. z pen. Čálek – 32. a 57. Rázl, 40. Marek), Štoky – Humpolec B 0:0, Košetice – Rozsochatec 2:0 (12. Sládok, 66. Kott), H. Brod B – Přibyslav 2:3 (9. Guhl, 61. Běhounek – 5., 30. a 89. Vostál), Pohled – Lípa 3:2 (36. z pen. Vopršal, 43. Hospodka, 87. Eis – 8. Fejt, 44. Havel), Tis – Třešť 2:3 (1. a 44. Vacek – 13. a 73. Herkner, 19. Šimek), Kostelec – Chotěboř B 1:3 (40. Smejkal – 12. a 56. Odvářka, 37. Pačanda).