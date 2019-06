Pohledští fotbalisté odehráli všechny zápasy na domácím zrekonstruovaném hřišti, které jim vyloženě sedí. Prohráli pouze jediný zápas a nastříleli na jaře úctyhodných 67 branek, což je v průměru více jak pět branek na zápas.

ŽDÍREC N. D. B – LÍPA 5:0

Domácí první půl hodinu zápasu soupeři nedovolili ohrozit vlastní branku. Ve 13. minutě si Najman položil brankáře, ale pak nedokázal dopravit míč do prázdné branky. V 17. minutě neproměnil Malínský samostatný nájezd, když trefil brankáře. Ovšem ve 22. minutě už se domácí vedoucí branky dočkali, Malínský poslal balon pod sebe na hranici velkého vápna a Dvořák tečovanou střelou otevřel skóre. Za deset minut Najman prodloužil hlavou balon za obránce na Malínského a ten ho poslal z boku na vzdálenější tyč. Poté se začali osmělovat i hostující fotbalisté. Ve 36. minutě šli tři na dva, střelu z vápna lapil Severýn. Domácím se ještě podařilo navýšit vedení, když Němec nakopl balon za obranu, ten propadl na Najmana a ten se nemýlil a přidal třetí branku.

Po změně stran domácí trochu polevili a hosté se dostávali více do šancí, ale ty zachytila buď obrana, nebo je zlikvidoval brankář. A tak mohli domácí ještě přidat dvě pojistky. Mrázek nejprve prostřelil brankáře a Zahradník pak proměnil brejk.

Góly: 22. Dvořák, 32. Malínský, 39. Najman, 63. Mrázek, 88. Zahradník. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 1:2. Diváci: 60. Poločas: 3:0. Ždírec n. D. B: Severýn – Sýkora, Kysilko (62. Bříza), Němec, Fajt, Tlustý (72. Beran), Zahradník, Dvořák, Najman (62. M. Vomela), Mrázek, Malínský (72. Dubský). Lípa: Vašák – Rosecký, R. Souček, Vendl, Fejt, Morkus, Kutlvašr, P. Souček, Havel, Bouda, L. Souček (80. Vopěnka).

ROZSOCHATEC – LUČICE 2:1

Domácím se podařilo dát první gól a to hned v první minutě, kdy Radek Venc přehodil z úhlu hostujícího brankáře. Rozsochatec měl pak do zbytku poločasu několik šancí, ale své vedení nenavýšili. Hned po návratu z kabin domácí zaspali a Lučice srovnala. Domácí pak byli ve zbytku zápasu lepším týmem, měli několik šancí, ale nedali. Tou největší byla nastřelená tyčka Martina Vence. Vítězství vystřelil až z penalty Pelikán. Pak už mohly naplno vypuknout oslavy postupu.

Góly: 1. R. Venc, 76. Pelikán (PK) – 47. Jonáš. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Rozsochatec: Peňáz – Šimek (86. Svoboda), Meloun, Brož, Horák, P. Dundáček (86. Dočkal), Pelikán, Plodík, R. Venc (60. D. Dundáček), M. Venc, Bílek. Lučice: Rýdl – Pecha, Šima, Pavlík, Jonáš, Vrána, D. Jiráček, Císař, Svoboda (67. Čapek), Blažek (59. J. Jiráček), Lančarič.

CHOTĚBOŘ B – ŠMOLOVY 5:2

„Byl to klasický poslední zápas, který už nic neřešil. Celý zápas jsme byli lepší, hosté spíš bránili. My jsme se ale strašně těžko prosazovali. Hosté dali dvě branky, až když jsme polevili v koncentraci,“ řekl domácí kouč Bronislav Staněk.

Góly: 40. Dvořák, 44. Plíšek, 52. Pfeffer, 68. Pešek, 58. Šimoňák (PK) – 78. Martínek, 89. Novák. Rozhodčí: Nechvátal. ŽK: 2:1. Diváci: 78. Poločas: 2:0. Chotěboř B (67. Marek): Chalupa – Tůma, R. Odvářka, Plíšek, Janda, Chlad (46. Veselý), Běloušek, Dvořák, Pfeffer, Šimoňák (59. Pešek), Krédl (82. Ledvinka). Šmolovy: Hocke – Kulhánek, Korba, Kučírek, Strašil, Dvořák (64. Kocman), Martínek, Novák, A. Vaněček, Petr, Vavruška.

POHLED – ČERNÍČ 5:0

Domácí šli do vedení hned v první minutě zápasu, kdy se po rozehrávce dostal balon na Homolu, který vyhrál souboj a našel Michala Sobotku. Po několika neproměněných šancích se prosadil Lukáš Hospodka, když po rohovém kopu číhal na zadní tyči. Na poločasový stav 3:0 zvýšil Drlík, který ze strany mířil do spojnice, od které se balon odrazil do sítě. Soupeř měl pár střel, ale z nich nic nebylo. Stejně tak i po přestávce a proto úřadovali opět jen domácí, kteří ještě přidali dvě branky, když se trefil končící Petr Slanař.

Góly: 1. Michal Sobotka, 26. L. Hospodka, 39. Drlík, 58. a 73. Slanař. Rozhodčí: Zadina. ŽK: 2:3. Diváci: 85. Poločas: 3:0. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, J. Hospodka, L. Hospodka, Drlík, Slanař (84. Gruber), Klement, Michal Sobotka (79. Ranecký), Homola, Siebenbürger.

H. BROD C – A. DŮL 2:3

Domácí v prvním poločase propadli v obraně, když soupeř hrál kolmé balony dopředu a domácí je nedokázali zachytávat a inkasovali hned tři branky během dvanácti minut.

„Po přestávce jsme si řekli, že takhle ne, že chceme hrát jinak,“ uznal brodský kouč Milan Meloun.

A změna domácím prospěla. Začali mít více ze hry a chtěli uhrát na závěr jara alespoň remízu. Nejprve kopali po faulu penaltu, kterou proměnil Fialka a poté se prosadil Udržal. Ovšem víc už domácí nestihli.

Góly: 52. Fialka (PK), 54. Udržal – 9. Tichánek, 12. Šabatka, 21. Kovačík. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 0:0. Diváci: 17. Poločas: 0:3. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný, Bouda, Kubát, Fialka, Udržal (56. Stránský), Soukup, Nechvátal (21. Mareš), Němec.

TIS – N. RYCHNOV 3:6

„Výsledek odpovídá celkové hře. Bylo vidět na soupeři, že hraje na postup a na nás, že se poslední dobou sotva scházíme. Měli jsme problém vůbec dát dohromady hráče na poslední zápas. Hosté od začátku tvrdili muziku. Byli lepší a fotbalovější. My jsme zápas chtěli nějak důstojně odehrát a udělat si žížu na večer,“ uznal hrající šéf klubu Josef Zezulák.

Góly: 22. a 64. Miřátský – 5., 10., a 75. T. Faltýnek, 14. Brtnický, 34. Kratochvíl, 51. M. Faltýnek. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 2:1. Diváci: 60. Poločas: 2:4. Tis: Sojka (46. J. Šidlák) – Bárta, Kučera, Benák, Vala, Zezulák, P. Šidlák, Novotný, Miřátský (83. Benda), Pavlas, Mareš (41. Kozlík).