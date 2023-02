Bude se na co dívat. V sobotu v Jihlavě a Havlíčkově Brodě a především v neděli na umělé trávě Humpolci. Tam všude mohou přijít fotbaloví fanoušci přijít podpořit svůj klub v přípravném utkání před jarní částí letošního ročníku.

A to ještě mohlo být o zápas víc. Jenže na střet divizních celků Žďáru nad Sázavou a Bzence nakonec nedojde. „Zápas byl zrušen, dál bych to nerozváděl. Místo toho si dnes dáme modelové utkání. Na trénincích je pravidelně přes dvacet hráčů, utvořit dvě jedenáctky nebude problém,“ sdělil ve čtvrtek kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Jako první v sobotu vyběhnou ke svému utkání třetiligoví fotbalisté Velkého Meziříčí. Od 10.00 se na umělé trávě v Brně postaví kombinovanému celku Líšně. „Domluva je taková, že by to mělo být béčko Líšně, které vede jihomoravský krajský přebor, doplněné o hráče ze širšího kádru druholigového áčka,“ prozradil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Slušné výsledky i zapojení mladíčků. Nové Město zatím v přípravě pouze vítězí

Ten je ale připravený na všechny varianty. „Pokud by to byl čistě rezervní mančaft, dali bychom příležitost hráčům z naší juniorky,“ řekl.

O hodinu později vyzve druholigový FC Vysočina béčko pražské Slavie, diviznímu Havlíčkovu Brodu se v dalekých Jizerských horách do cesty postaví Velké Hamry.

Vedení Slovanu nějakou dobu uvažovalo o tom, že by byl tento duel součástí soustředění. „Jenže bychom nebyli kompletní, protože na vysokých školách je zkouškové období, navíc jsou někteří hráči na dovolené. Soustředění za takové situace by postrádalo smysl,“ komentoval lodivod Havlíčkova Brodu Jindřich Soural.

Slovan opustil stoper Turek. Náhradu za něj máme, je přesvědčený trenér Adamec

Jihlavský areál Na Stoupách si neodpočine ani v odpoledních hodinách. Od 13.00 zde totiž divizní juniorka FC Vysočina vyzve v dalším přípravném utkání Poříčí nad Sázavou.

Až do Blanska se mají k zápasu vypravit třetiligoví fotbalisté Nového Města na Moravě. Od 16.00 by se jim mělo do cesty postavit Ráječko. „Vzhledem k té sněhové nadílce doufám, že se utkání odehraje. Právě z tohoto důvodu jsme v týdnu moc netrénovali,“ řekl kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

V neděli bude od 14.00 k vidění pořádný bonbonek na umělé trávě v Humpolci. Domácímu A.F.C se do cesty v okresním derby dvou účastníku moravskoslezské divize D postaví nedaleké Speřice. Bude se, stejně jako na podzim, z výhry opět radovat nováček čtvrté ligy?

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY MUŽŮ

SOBOTA: Líšeň – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (10.00), JIHLAVA – Slavia Praha B (11.00), HAVLÍČKŮV BROD – Velké Hamry (11.00, UT Desná v Jizerských horách), JIHLAVA B – Poříčí nad Sázavou (13.00), Ráječko – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (16.00, UT Blansko).

NEDĚLE: HUMPOLEC – SPEŘICE (14.00).