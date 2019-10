LEŠTINA – ČERNÍČ 4:0

„První poločas byl tak trochu utrápený, ale ve druhém podle očekávání soupeř odpadl a my jsme přidali i branky a zaslouženě vyhráli,“ prozradil na začátek leštinský kouč David Hospodka. Po změně stran přestal foukat vítr, a když tak Leština hrála proti větru, což ji vyhovovalo a začala přidávat branky. Mišovic předvedl parádní individuální akci, kdy obešel tři obránce a poslal balon do protiběhu brankáře. Třetí gól připravil Mišovicovi Štros, který zpracoval balon na prsa, přímo na nohu svému spoluhráči. čtvrtá branka přišla hlavou Krajíčka.

Góly: 8. Štros, 51. a 62. Mišovic, 87. Krajíček. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 1:2. Diváci: 155. Poločas: 1:0. Leština: Březina – Proněk, Forejt, Prchal, Čuřík (87. Aubrecht), Štros (78. Bárta), Piskač (75. Jelínek), Mišovic, Bránik (57. Kožnar), Burjetka, Pleva (67. Krajíček).

ŠTOKY – N. RYCHNOV 6:0

K vidění byl vyrovnaný první poločas, kdy se domácím podařilo jít do vedení chvíli před koncem poločasu, kdy chyby obrany využil Lóži. Ještě za stavu 0:0 měl důležitý zákrok Uhlíř. Po změně stran už byli domácí jednoznačně lepším týmem. Střelecky se jim prosadil Buben, který dal hattrick. Ovšem druhou branku je nutno připsat Uhlířovi, který vykopl a po chybě obránce se míč dostal až do sítě. „Pochválit musím Uhlíře. Měl důležitý zákrok za stavu 0:0, a ještě dal branku. Rychnov sice prohrál 6:0, ale rozhodně to není odevzdané mužstvo, ale hodně silné mužstvo a do třetí branky se drželi,“ uznal trenér domácích Josef Pártl.

Góly: 40. Lóži, 51. Uhlíř, 57., 69. a 81. Buben, 59. Kubát. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Štoky: Uhlíř – Miksa, Starý, T. Kubát, Pernička, Kunc (64. Vaněk), A. Dáňa, Kohout, Buben, Žila, Lóži (72. Palán).

SVĚTLÁ N. S. – TELČ 0:0

„Jsem hodně zklamaný, nejsme schopní dát branku. Je určitě super, že jsme opět udrželi vzadu nulu, soupeře jsme do ničeho nepustili, ale dopředu nám to nejde. I když si šance vytvoříme, tak je neproměňujeme. Za čtyři zápasy jsme dostali jen dvě branky, to je fajn, ale bez vstřelené branky nemůžeme vyhrát,“ smutnil sportovní manažer Světlé Miloš Malina.

Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 1:2. Diváci: 250. Světlá n. S.: Zelenka – Pešek, Čermák, Muzikář, Burda, Karel, Sladkovský, Pohnětal, Vebr, Sobek, Krajanský.

ROZSOCHATEC – HUMPOLEC B 5:2

Góly: 15., 53., 60. a 69. M. Venc, 49. Pelikán – 34. Paťha, 51. Maršík. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 4:5. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Rozsochatec: A. Bílek – Málek (55. Šimek), Brož, Meloun, Halák, D. Dundáček, Plodík, Horák (83. Křivohlavý), Pelikán, J. Bílek (85. Jelínek), M. Venc (89. Sizov).

KOSTELEC – H. BROD B 1:2

Góly: 7. Zadražil – 34. Tuhý, 44. Nedvěd. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 0:0. Diváci: 60. Poločas: 1:2. H. Brod B: Kandr – Nápravník (75. Jirák), T. Král (70. Hascear), Janovský, Nedvěd, Polívka, Chalupa, Pártl, Látera, Báča, Tuhý (77. P. Karlík).

KAMENICE N. L. – MÍROVKA 2:2

Góly: 33. a 68. J. Hadrava – 50. Lacina, 53. Semelka. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Mírovka: Berky – Netopilík, Mach, Lacina, Semelka, Semrád, Böhm (86. Pylypenko), Velf, Burian (92. Kušnir), Bláha, Martínek.