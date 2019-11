„Začátek byl hodně špatný, měli jsme absence kvůli dovoleným a až v půlce září jsme měli optimální sestavu,“ odůvodnil pomalejší rozjezd trenér Rozsochatec Jakub Fiala, který ale je nakonec se ziskem devatenácti bodů spokojený.

Závěr podzimu byla ze strany nováčka bodová stíhací jízda. Z šesti zápasů naplno bodoval v pěti z nich, nestačil pouze v okresním derby na Světlou nad Sázavou. V posledním podzimním zápase navíc rozstřílel vedoucí Kamenici vysoko 6:0. „Mohly být ještě třeba dva zápasy, byli jsme rozjetý,“ smál se Fiala.

Ten by se ale vůbec nezlobil, kdyby jeho tým měl o dva body více. „Ty jsme podle mě ztratili v zápase s Novým Rychnovem, se kterým jsme ještě v 75. minutě vedli 4:1, ale pak soupeř stáhl naše vedení na rozdíl jediné branky a minutu před koncem zápasu srovnal,“ naznačil Fiala, který navíc ve druhé polovině podzimu viděl na hráčích, že si začali zvykat na jinou soutěž.

„Nejen, že jsme konečně našli optimální složení sestavy, ale kluci si zvykli na tempo soutěže. Přeci jen je znát, že je to vyšší soutěž. Je fyzicky náročnější, jsou v ní lepší fotbalisté. A třída je fotbalovější než B třída,“ potvrdil Fiala.

Přes zimu má Rozsochatec jasný cíl. „Musíme zlepšit kondičku a také rozehrávku z obrany,“ prozradil Jakub Fiala, který se také poohlíží po posilách do svého týmu. „Také doufáme, že se nám nějací kluci uzdraví a opustí marodku,“ přeje si rozsochatecký kouč, který má do jarních odvet své plány. „Chtěl bych, abychom soutěž zachránili a posunuli se co nejvíc nahoru. Páté místo by bylo super.“

STŘELCI ROZSOCHATCE

16 – Martin Venc

9 – Jakub Bílek

3 – David Pelikán

1 – Václav Brož, Vít Halák, Ondřej Dostál, Martin Šimek