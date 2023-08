Konečné skóre se zrodilo v devadesáté minutě, kdy o výhře hostů rozhodl Josef Novák. „Ještě teď jsem to nerozdýchal,“ smál se po dvou dnech po zápase domácí kouč František Polák. „Utkání to bylo krásné a divákům se muselo líbit. I některé góly byly pěkné, jiné takové ušmudlané. Pro trenéry to však bylo těžké, i když kluci z Mírovky pak byli spokojení. Ale dát pět gólů a nevyhrát mi přijde smutné.“

Vloni měly Štoky druhý nejlepší útok soutěže, přes konečné šesté místo ale nejhorší obranu. „Při mém příchodu jsme se bavili o tom, že musíme zapracovat na defenzivě. S Humpolcem se nám to docela dařilo, teď ale vůbec. Největší problém byl v tom, že jsme neuhlídali standardní situace,“ prozradil Polák.

OBRAZEM: Vysočina vyšla na Julisce střelecky na prázdno a poprvé v sezoně padla

Na remízový stav 5:5 vyrovnal čtvrt hodiny před koncem domácí Štěpán Folejtar. Přesto se body nedělily. V poslední minutě přišel šťastný moment pro Mírovku. „Soupeř vhodil rychle aut a Pepa Nováků to z pětadvaceti metrů nakulil a trefil vingl,“ popsal typickým fotbalovým žargonem Polák rozhodující moment utkání. „Toho kluka znám od sedmi let, takže už když to měl naskočený na nohu jsem věděl, že to bude gól. On se z těchto pozic moc nemýlí.“

Štoky tak mají po dvou domácích zápasech jediný bod a čeká je cesta do Světlé nad Sázavou, která je ještě chudší. „Věřím, že to teď ve Světlé napravíme,“ netají před duelem na půdě svého bývalého klubu Polák. „Viděl jsem je v Chotěboři a mají tam ohromně moc mladých kluků. Navíc se proti mně budou chtít vytáhnout, takže to bude opět těžké. Ale samozřejmě se na zápas těším,“ uzavírá František Polák.

Výsledky 3. kola: Chotěboř B – Světlá n. S. 2:1 (60. Chlad, 87. z pen. Odvářka – 8. Křikava), Třešť – Kostelec 0:4 (8., 29. a 70. Lacina, 74. Doležal), Lípa – Tis 0:4 (8., 35. a 65. Karlík, 45. Novotný), Přibyslav – Pohled 1:1 (32. z pen. Vostál – 87. Klement), Rozsochatec – H. Brod B 4:1 (41. a 52. Venc, 81. a 85. Halák – 26. z pen. Šilhart), Humpolec B – Košetice 0:6 (9. Hanousek, 16. Paťha, 47. a 76. Štyx, 78. vl. Vašíček, 89. Sládok), Štoky – Mírovka 5:6 (2. a 12. Žáček, 32. Karlík, 55. Prokš, 75. Folejtar – 15., 21. a 39. Marek, 58. a 90. Novák, 61. Netopilík).