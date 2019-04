CHOTĚBOŘ – PELHŘIMOV 1:2

V prvním poločase byli lepším týmem domácí. Soupeře do ničeho nepustili. Podařilo se jim Pelhřimov donutit k dlouhým nákopům, které ale dokázala Chotěboř posbírat. Navíc se dostával do šancí. Chlad měl dva slibné protiútoky, ale zůstaly nevyužité. Přeci jen ale šli domácí do vedení. Voborník zahrával rohový kop, Odvářka ho prodloužil na Kellera a ten hlavičkou poslal balon do sítě. Jenže ve 40. minutě dostal Somerauer loktem do obličeje, penalta se nepískala a domácí obránce musel do nemocnice.

Po změně stran už to byl ze strany domácích slabý odvar první půle. Byli pomalejší a soupeř měl spousty prostoru, a z toho pramenil i vyrovnávací gól. Poul měl dostatek prostoru, napřáhl z dvaceti metrů a srovnal. Po zbytečné hrubce přišlo o deset minut později přečíslení, a Pelhřimov šel do vedení. Domácí prakticky neohrozili branku.

„Byl to zápas rozdílných poločasu. V tom prvním jsme byli aktivnější a dali jsme i branky. Bohužel druhou půlku jsme nezvládli, a soupeř oprávněně výsledek otočil,“ řekl Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře.

Góly: 22. Keller – 50. Poul, 60. Vlk. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Chotěboř: Dobrovolný – Keller, Jan Hlaváček, V. Janda, Moravec – Jiří Hlaváček (88. F. Janda), Martin Somerauer (45. Bělovský), Chlad (75. Šimoňák), Voborník – Hanousek. Pelhřimov: Holický – Kordík, Rejthar, Naniaš, Skořepa – Jeřábek, Poul, Vlk (90. Homolka) – Mazač (90. Fikar), Benda, Mazanec (89. Bumbálek). Nejlepší hráči: Somerauer, Keller – Poul, Vlk.

LEDEČ N. S. – NÁMĚŠŤ-VÍCENICE 3:2

Domácí měli lepší vstup do utkání, když ve 22. minutě vedli o dvě branky zásluhou Trpišovského. Ten nejprve číhal po rohovém kopu na zadní tyči, pak ho našel křižnou střelou na malém vápně Toula. Jenže pak si situaci Ledeč dost zkomplikovala, když na konci prvního a na začátku druhého nezachytila dvě brejkové situace hostů. A ti tak mohli srovnat. Poté se hrálo ve spíše ve středu hřiště a oba týmy nakopávaly balony. Když už to vypadalo, že se body budou dělit, tak domácím vyšlo střídání. V 92. minutě přišel na hřiště Prchal a po rohovém kopu vystřelil svému týmu tři body.

„My jsme sehráli utkání s velice kvalitním soupeřem, který má výborný přechod na dva doteky do zakončení. Každému týmu to musí dělat problémy. Je to vidět i na jeho postavení v tabulce a výsledcích. Podle mě může pomýšlet v příštím roce na postup,“ řekl Zdeněk Jungvirt, ledečský lodivod.

Góly: 18. a 22. Trpišovský, 92. Prchal – 37. Šimonič, 49. Durajka. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Poločas: 2:1. Ledeč n. S.: T. Bezděk – Karel, Vodička, Šíma, J. Gramer (92. Prchal) – Toula, Nepovím, F. Gramer, Koubský (85. Martinek) – Marek (80. Turek), Trpišovský. Náměšť-Vícenice: Procházka – Lampíř, Čermák, Rubák, Jonák – Klíma (68. Anna), Sedláček (71. Matoušek), Durajka, Šimonič – Kašík, Svoboda (90. Rabušic). Nejlepší hráči: Trpišovský, Toula – Durajka.

ŽIROVNICE – PŘIBYSLAV 5:1

Půl hodiny domácí marně hledali skulinu v bloku urputně bránících hráčů Přibyslavi. Pak začali více využívat křídelních prostor a skóre se začalo hýbat v jejich prospěch. Ve 39. minutě otevřel skóre hlavičkující J. Svoboda. Krátce před poločasem u postranní čáry zakombinovali Dýnek s Vodáčkem, druhý jmenovaný poslal střílený centr do malého vápna. Míč chytře pustil Knotek na Svobodu a bylo to 2:0. I po přestávce Přibyslav spoléhala na brejky a už se dočkala, v 68. minutě po kličce Švecovi zakončoval Krčál do prázdné branky. Obrat se ale nekonal. Míč si za svá záda srazil Pazderka, na 4:1 upravil nekompromisní ranou na zadní tyč Vodáček a výsledek vyšperkoval v samém závěru brankář Švec z penalty.

„Pokazilo se to asi všechno od začátku, víceméně. Nezvládli jsme závěr prvního poločasu, kdy jsme neuhlídali dvě standardní situace. A ty rozhodly o osudu utkání. Pak jsme sice snížili, ale třetí branka už byla konečná. Je ale pravda, že jsme tahali za kratší konec už od začátku zápasu,“ řekl František Polák, kouč Přibyslavi.

Góly: 39. a 44. J. Svoboda, 73. vlastní, 84. Vodáček, 89. Švec (PK) – 68. Krčál. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Poločas: 2:0. Žirovnice: Švec – J. Svoboda (74. M. Rušil), Vaš, Hadrava (55. Rozporka) – Staněk, Knotek – Cajz, Dýnek, M. Kořínek – Vodáček – T. Hřebecký (60. J. Houška). Přibyslav: Pazderka – Votava, Pospíchal, Vopršal, Pochop – Kárník (78. Zvolánek), Krčál, Sibera, Bačkovský – Vostál, Škacha. Nejlepší hráči: Vodáček, Svoboda – Krčál.