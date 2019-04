Přibyslav na soupeře nastoupila ve velkém stylu, když už v 18. minutě vedla 3:1. „My jsme jim vedení věnovali, nechali jsme soupeře dát tři góly. Dokonce mohli dát i čtvrtou branku. To rozhodlo celé utkání,“ uznal ledečský kouč Zdeněk Jungvirt, podle něj byli jeho svěřenci ještě v kabině, když utkání začalo. „Za první poločas jsme byli potrestaný,“ posteskl si.

Skóre otevřel Adam Vostál, který poslal míč k tyči. Následně domácí srovnali, když Vodička přehlavičkoval přibyslavské obránce. Jenže pak z penalty poslal svůj tým do vedení Vopršal. A třetí branku přidal Vostál, když Přibyslav dokázala odkopnout skrumáž před vlastní brankou a z následného protiútoku se trefil právě dvoubrankový střelec. Následně se Ledeč snažila s výsledkem něco udělat, ale v zakončení jí nepřálo štěstí.

„Byli jsme na ně dobře připravení. Věděli jsme, co budou hrát a v první půli jsme to splnili. Ve druhé půli se k nám přiklonilo trochu štěstí, tak jsme ten zápas zvládli,“ zářil spokojeností přibyslavský kouč František Polák, jehož svěřenci se měli co ohánět hlavně po návratu z kabin, kdy měl soupeř několik hodně slibných příležitostí ke skórování.

„Těžko se hrálo, soupeř byl zakopaný před vápnem, odkopával balony. Navíc se od nás odklonilo trochu štěstí. V minulých zápasech jsme dokázali rozhodnout v závěru, a teď se nám to nepovedlo,“ řekl Jungvirt. Trpišovský nastřelil tyč, Marek měl na noze také dvě tři šance, Filip Gramer pak v poslední minutě promáchl v malém vápně.

Přibyslav se k bráně domácích dostávala jen sporadicky. „Záměr to ale nebyl. Nedokázali jsme podržet balon. Soupeř byl rychlejší, běhavější a fotbalovější. Ale nakonec jsme to s trochou štěstí ubojovali,“ uznal přibyslavský šéf lavičky. „Musím pogratulovat Frantovi, že se jim to podařilo takto uhrát. Možná za druhý poločas nebo respektive za třičtvrtiny utkání to vypadá nezaslouženě. Ale já říkám, že jsme zaslouženě prohráli, protože soupeř dal tři góly,“ dodal Jungvirt.