Přibyslav sází na odchovance. Na postup asi nebudeme dost silní, odhaduje Prchal

Předloni klub z Přibyslavi opustil krajský přebor a přihlásil se do 1. B třídy. V té však byl vloni suverénní, klopýtl pouze třikrát, nastřílel více než sto branek a jasně postoupil do 1. A třídy. Na případný návrat do nejvyšší soutěže v kraji ale v Přibyslavi nepomýšlí. „Jsme skromní. Na návrat asi tolik silní nebudeme,“ odhaduje sílu týmu trenér František Prchal.

Jen jedinou sezonu se v nejnižší krajské soutěži ohřáli fotbalisté Přibyslavi (na archivním snímku v modrých dresech). Letos budou působit v I. A třídě. | Foto: Jaroslav Loskot

Loňský tým zůstal po postupu v takřka nezměněném složení. „Nikdo neodešel, dál sázíme na naše odchovance,“ potvrzuje kouč František Prchal. Ten však v týmu přivítal dva nováčky. „Přišel Matěj Kasal z České Bělé a Filip Bačkovský ze Sapeli Polná. Ale to jsou také naši odchovanci, kteří se k nám vrátili.“ První zápas

Že jsou Přibyslavští dobře připraveni i na novou sezonu naznačili hned v prvním kole nového ročníku. Na hřišti B týmu Havlíčkova Brodu zvítězili 3:2 brankou Adama Vostála z předposlední minuty duelu. Mimochodem, Vostál vstoupil do soutěže hattrickem. Sílu budoucí soutěže si mohli přibyslavští hráči ověřit v pohárovém duelu s Pohledem, který vloni usiloval o krajský přebor. „V Pohledu to z naší strany bylo herně dobré. Bylo to vyrovnaný zápas,“ ohlíží se Prchal za porážkou 2:4. „Udělali jsme tři zbytečné chyby, čímž jsme soupeři darovali laciné góly.“ Byla pohárová konfrontace s jedním z budoucích protivníků užitečná? „Teprve uvidíme, jak bude soutěž vypadat. Naším cílem je pohyb ve středu tabulky, abychom nehráli úplně o záchranu,“ prozrazuje stratég Přibyslavi. Mimořádný fotbalový kvíz: Zahrajte si o místo v Deníku Prchal odhaduje, že A skupina bude i letos velmi vyrovnaná „Když koukám na účastníky skupiny, není tam nikdo vyloženě silný ani slabý. Bude to hodně vyrovnané.“ Přesto Přibyslavští na boje o postup nepomýšlí. „Na návrat do přeboru asi tolik silní nebudeme. Jsme skromní, nepomýšlíme a ani není naším cílem hrát krajský přebor. Ani na to nemáme lidi,“ uzavírá Prchal.

