LEDEČ N. S. – PŘIBYSLAV 2:3

Prvních dvacet minut patřilo hostům, domácí byli myšlenkami ještě v kabině. A hned ve 3. minutě dostal přihrávku na penaltu Vostál a poslal míč k tyči. Jenže pak hosté nepohlídali rohový kop a Vodička přehlavičkoval svého strážce a srovnal. Netrvalo dlouho a Přibyslav si vedení vzala zpět. Penaltu po faulu domácích proměnil Vopršal. A za dvě minuty bylo vedoucímu celku tabulky ještě hůř. Přibyslav zvládla ubránit skrumáž před vlastní brankou, balon odkopla a z protiútoku udeřil Vostál. Po změně stran se prakticky hrálo jen na jednu branku. Hosté se nedokázali dostat ze hry. Domácí toho využili, ale stačili jen snížit po rohovém kopu. Trpišovský ještě nastřelil tyč, ale na body už Ledeč nedosáhla.

Góly: 9. Vodička, 55. Marek – 3. a 18. Vostál, 16. Vopršal (PK). Rozhodčí: Straka. ŽK: 5:2. Diváci: 150. Poločas: 1:3. Ledeč n. S.: Beránek – J. Gramer (78. Prchal), F. Gramer, Karel, Šíma – Koubský, Vodička, Toula, Chlubna (75. Turek) – Trpišovský, Marek. Přibyslav: Pazderka – Ondra, Vopršal, Pochop, Sibera – Prchal, Krčál (85. Homolka), Votava, Škacha – Bačkovský (90. Palán), Trpišovský.

CHOTĚBOŘ – BYSTŘICE 1:3

Domácím se vydařil proti silnému soupeři vstup do zápasu. Do stal se jako první do šance, ale Martin Somerauer prováhal šanci ke skórování. O chvilku později po rohu číhal na zadní tyči Jiří Hlaváček, ale mířil nad. Po čtvrt hodině hry nabídli domácí soupeři standardku a z ní se výstavní trefou ukázal Blaha. Chotěboř se podařilo o chvilku později srovnat skóre. Voborník se dostal do vápna, kde byl faulovaný, a kopala se penalta. Tu proměnil kapitán Martin Somerauer. Jenže v poslední minutě si domácí nepohlídali aut a z něj přečíslení dva na jednoho. Další rána pro Chotěboř přišla hned po příchodu na hřiště. Penalta a 1:3.

Góly: 23. Martin Somerauer (PK) – 15. Blaha, 45. Padrtka, 49. Prášil (PK). Rozhodčí: Jílek. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Poločas: 1:2. Chotěboř: Dobrovolný – Keller (46. Nedvěd), Jan Hlaváček, Moravec, Ďoubal – Jiří Hlaváček (67. Chlad), Martin Somerauer, Bělovský, Marek Somerauer – Dvořák, Voborník (72. Hanousek). Bystřice: Petr – Svoboda, Čech, Blaha, Š. Buršík (76. D. Buršík) – Vařejka, Prášil, Šponar, Adamec (72. Zítka) – Sklenář, Padrtka. Nejlepší hráči: Voborník, Martin Somerauer - Blaha.