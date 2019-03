Havlíčkobrodsko – Fotbalistům krajského přeboru startuje soutěž až o nadcházejícím víkendu, a tak si o tom uplynulém otestovali svou hru. Generálku zvládla Přibyslav vítězně se žďárským Herálcem. Ledeč se po náročném soustředění utkala s Královským Poříčím. S ním ale prohrála 5:2. Chotěboř měl o víkendu volno.

Chotěboř měla o uplynulém víkendu volno. | Foto: Deník / Redakce

PŘIBYSLAV – HERÁLEC ZR 2:0

„Pozitivní bylo, že jsme po fyzické námaze završili soustředění zápasem s kvalitním soupeřem. My jsme doplatili ve finální fázi na únavu. Už nám postupně docházeli síly a soupeř nás provětral. Navíc jsme neproměnili i nějaké šance, ale to je fotbal," řekl ke generálce ledečský trenér Zdeněk Jungvirt. Góly Ledče: Nepovím, Marek. Poločas: 1:2. Ledeč n. S.: T. Bezděk – Chlubna, Vodička, Šíma, F. Gramer – S. Bezděk, Toula, Nepovím, Koubský – Marek, Trpišovský.

„Byl to vyrovnaný souboj, byla to generálka přesně podle mého plánu. Herálec je kvalitní tým. Jsem se zápasem spokojený. My jsme se ujali vedení, ale nevyužili jsme další příležitosti. Po změně stran jsme vedení navýšili. Herálec měl také šance, ale nebyly produktivní a hlavně jsme je zvládli ubránit,“ řekl k utkání přibyslavský kouč František Polák.