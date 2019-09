Havlíčkobrodsko – Fotbalisté Přibyslavi doma přivítali nováčka ze Šebkovic. Vedli 2:0, ale pak hosté snížili a zápas byl dramatický až do samého závěru.

Ilustrační foto | Foto: Deník

CHOTĚBOŘ – PELHŘIMOV 2:4

První půl hodina byla ze strany domácích hodně špatná, soupeř byl lepší na míči a ukazoval svojí kvalitu. Do vedení šel ve 13. minutě přímo z rohového kopu, kdy brankáře Dobrovolného oslnilo sluníčko a míč skončil v síti. Po půl hodině hry už to bylo o dvě branky po standardní situaci hostů. V posledních minutách poločasu se hra vyrovnala, domácí měli třikrát možnost skórovat, ale nepodařilo se jim to. Až ve 42. minutě snížil Nedvěd. Když se stejnému hráči po změně stran podařilo srovnat, tak Chotěboř opět darovala hostům dvě branky.