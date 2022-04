Lídr tabulky, fotbalisté Speřic, budou už v sobotu vedoucí příčku hájit na půdě předposledního Bedřichova. Tomu se zatím, i přes zimní odchod řady opor, docela daří. Dokáže doma zaskočit velkého favorita?

Největší magnet tohoto kola se ale odehraje o nějakých padesát kilometrů východněji. V přímém souboji o druhé místo tabulky vyzvou fotbalisté Nové Vsi, taktéž v sobotu, celek Pelhřimova.

Probuzení v pravý čas: Kanonýr Prášil střelecky procitl a Bystřice ihned vyhrála

Ten má svému soupeři co vracet. Na podzim totiž celek z Novoměstska v Pelhřimově nečekaně zvítězil vysoko 5:2, svého soupeře navíc zdolal také před rokem. „Díval jsem se na statistiku předchozích zápasů a v posledních třech letech Pelhřimov v Nové Vsi pokaždé prohrál. Rádi bychom tuto sérii zlomili,“ sdělil kouč FK Maraton Richard Zeman.

Ten jejich dnešního protivníka osobně viděl při šlágru proti vedoucím Speřicím. „Postavení i jarní výsledky Nové Vsi jen potvrzují, o jak kvalitní mančaft se jedná. My ovšem řešíme spíše sebe,“ naznačil.

Předchozí těsnou výhru 1:0 nad Polnou totiž třetí celek tabulky draze zaplatil. „Ne snad, že by šlo o nějaké vyhrocené utkání, ale přesto po něm máme čtyři zraněné hráče,“ postýskl si trenér Pelhřimova.

KANONÝR DENÍKU: Více než z gólu, mám větší radost z nahrávky, přiznal Smejkal

Také proto ještě neví, v jakém složení jeho celek do zápasu vyběhne. „Jsem zvyklý mít už na předzápasovém tréninku o sestavě jasno. Tentokrát to ale bude jiné,“ potvrdil.

V případě výhry by Pelhřimov svého soupeře v tabulce vystřídal. „Je to přímý souboj o druhé místo. To je nyní naším cílem, proto nesmíme v Nové Vsi prohrát,“ dodal Zeman.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 20. KOLO

SOBOTA: Chotěboř – Velké Meziříčí B (13.30), Nová Ves – Pelhřimov, Nové Město B – Žirovnice, Bedřichov – Speřice (vše 16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Okříšky (10.30), Přibyslav – Náměšť-Vícenice, Ledeč n. S. – HFK Třebíč (oba 16.30).