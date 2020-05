Na chotěbořský trávník se fotbalisté vrátí v pondělí. Hráči krajského přeboru budou dohánět manko v trénincích a čekat, jak se bude dál vyvíjet situace. „Nikdo neví, co bude, jak se co uvolní. Takže co bude dál uvidíme,“ uznal chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Příprava se uzpůsobí tomu, kdy začne nová sezona, říká Plíšek (v modrém). | Foto: archiv Deníku

Příprava zatím bude probíhat do té doby, kdy by skončila sezona. „Pak nevím, jak to kluci mají. Byli jsme jen v lehkém kontaktu, takže to ještě budeme rozebírat a řešit v průběhu,“ prozradil Plíšek, který by rád zařadil do přípravy i nějaký ten přípravný duel.