A úvodní málo vídaná výhra 10:0! nad Rozsochatcem tyto prognózy jen přiživila. „Už příprava nám vyšla, když jsme v krajském poháru vyřadili Pacov a hodně potrápili favorizovanou Chotěboř. Pak přišla ta vysoká výhra nad Rozsochatcem a někteří hráči už se asi ve svých hlavách viděli ve vyšší soutěži,“ popisoval Pohnětal.

Nemluvil do větru, protože poté následovaly čtyři prohry v řadě, které tým z šestitisícového města uvrhly blízko chvostu tabulky. „Nalomila nás prohra v derby ve druhém kole v Ledči. Tam to od nás byl doslova zbabělý výkon, kdy jsme se báli cokoliv vymyslet. Kromě těch dvou veteránů, co mám v kádru, to byl pro ty mladé kluky první podobný zápas a jim se z toho podlomila kolena, dolehla na ně tíha okamžiku,“ neskrýval.

Následovaly další prohry, 2:3 s Lípou, 0:3 v Přibyslavi a 1:3 v Žirovnici. „Proti Lípě jsme dvakrát vedli a nezdálo se, že by měly nastat komplikace. Jenže pak přišly červená karta, dvě inkasované branky a bylo po zápase. V Přibyslavi to pak byl totálně odfláknutý zápas, k němuž jsme dorazili už jako poražení,“ zlobil se kormidelník Světlé.

Náznak naděje přišel až na půdě ještě před pár měsíci účastníka elitní krajské soutěže. „Měl jsem po Přibyslavi pohovory s hráči a v Žirovnici to pak byl úplně jiný výkon, bojovný, s nasazením. Kvalitní soupeř nás přetlačil až v závěru, ale naše hra byla příslibem,“ potěšilo jej.

V nedělním dopoledni už to ale klaplo. V důležitém souboji dvou celků ze spodku tabulky totiž skláři zvítězili na stadionu juniorky Humpolec těsně 2:1. „Znovu to od nás bylo odbojované. V první půli jsme k tomu také dobře kombinovali a po dvou trefách Čálka si vypracovali dvoubrankový náskok,“ komentoval třiatřicetiletý lodivod.

Ani nasazení posil z áčka do druhé půle béčku Humpolce nepomohlo. „O půli šli do hry Havel se Savim z jejich áčka a především druhý jmenovaný byl na hřišti cítit. Gólově se ale prosadil pouze jednou až v úplném závěru, důležité tři body jsme tak uhájili. Byla to velká úleva,“ usmíval se Pohnětal.

Jaké vlastně jsou ambice fotbalistů Světlé nad Sázavou v této sezoně? Je v dohledné době reálný návrat mezi krajskou elitu, v níž celek z Havlíčkobrodska naposledy působil v sezoně 2015/2016? Na tyto otázky přinese Deník odpovědi v rozhovoru s koučem sklářů Janem Pohnětalem na začátku příštího týdne.