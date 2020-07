Fotbalisté Ledče zajížděli do Čáslavi, odkud si odvezli vítězství. Jenže jejich výkon rozhodně nebyl ideální. „Jediné, s čím můžu být spokojený, jsou vstřelené čtyři branky. Ale začátek byl velmi mizerný. Kluci hráli profesorsky. Ve hře chybělo úplně všechno, nebyla to hra mančaftu krajského přeboru,“ zlobil se František Polák.

Jeho svěřenci se naštěstí po obdržené brance vzpamatovali. „Ale nejde vstupovat do utkání tak, že dvacet minut nevíme, co se děje,“ uznal. Druhý poločas už ovlivnil déšť. „Skoro půl hodiny lilo, takže to zápas ovlivnilo, ale dohrálo se to,“ dodal Polák.

Chotěboř zajížděla na hřiště Světlé nad Sázavou, kde se odehrálo vyrovnané utkání, ve kterém vyřešili hosté lépe brejkové situace.

Přibyslavští fotbalisté se poprvé na hřišti představili novému trenérovi Jiřímu Stejskalovi. Ten jim není tak úplně neznámí, protože přešel pouze z klubového béčka. „Třemošnice silný soupeř z pardubického krajského přeboru. Kluci byli silní na míči, byli lepší. My jsme bojovali. Moc šaancí nebylo, ale odbojovali jsme to. Ukázalo nám to, že máme ještě na čem pracovat,“ uznal hrající asistent trenéra Miloš Krčál.

ČÁSLAV – LEDEČ N. S. 1:4

Góly Ledče: Chlubna 2, Vodička, Trpišovský. Poločas: 1:3.

Ledeč n. S.: Beránek – Žemlička, Pešek, F. Gramer, Karel – Vágner (30. Trpišovský), Vodička, Smejkal (60. Kuja), Havel, J. Gramer – Chlubna (60. Šíma).



SVĚTLÁ N. S. - CHOTĚBOŘ 2:3

Góly: Teslík, Pohnětal - Stránský, F. Janda. Poločas: 0:1.

Světlá n. S.: Karban – Burda, Vebr, Martínek, Karel – Teslík, Krajanský, Krupauer, Rezek - T. Čálek, Pohnětal. Střídali: Cenek, M. Čálek.

Chotěboř: Marek (46. J. Gregor) – Tůma, Martin Somerauer, M. Odvářka, Chlad – Bělovský, Stránský, Marek Somerauer, L. Gregor – Voborník, J. Marek. Střídali: Moravec, Neuvirt, Vepřovský, V. Janda, Filip, Dvořák, F. Janda.



PŘIBYSLAV – TŘEMOŠNICE 2:2

Góly Přibyslavi: Škacha, Imramovský. Poločas: 1:2.

Přibyslav: Zvolánek – Votava, Vopršal, Prchal, Imramovský – Vykoukal, Krčál, Sibera, F. Bačkovský – Vostál, Škacha. Střídali: J. Bačkovský, Kárník, Němec.