Největší předsezonní aspirant postupu do moravskoslezské divize je v podzimní tabulce elitní krajské soutěže až na čtvrtém místě s osmibodovou ztrátou na vedoucí Speřice. Na vině však byla především velká marodka, která klub z města kuriozit postihla.

Logicky by se tak nabízelo, že by mělo v zimní přestávce dojít k doplnění mančaftu. „Nejprve musím tým dobře poznat, teprve poté mohu dělat nějaké závěry. Jde také o to, zda budou chtít všichni hráči pokračovat i na jaře,“ zdůraznil Zeman.

Na své nové svěřence, resp. práci svého předchůdce, měl ovšem spíše slova uznání. Ještě před vánočními svátky s nimi totiž stihl uskutečnit čtyři tréninkové jednotky. „Mužstvo funguje, je zvyklé trénovat, to je příjemné zjištění. Na nějaké detailní seznámení to ovšem byl krátký čas. Kvalitní kostra tu ale rozhodně je, máme na čem stavět,“ prozradil.

O posilách tak prý lodivod, ověnčený úspěchy z působení v Novém Městě na Moravě, Ždírci nad Doubravou či Havlíčkově Brodě, zatím příliš neuvažoval. „Jsem teprve na začátku, na případné posílení teprve přijde čas. Podle mého navíc půjde spíše o to, získat třeba kvalitního hráče, na němž se s vedením klubu shodneme, který by měl na Pelhřimov vazby,“ nastínil.

Lavinu nově příchozích hráčů proto nelze očekávat. „Vidím to na jednoho, maximálně dva nové hráče. Záleží rovněž na tom, jak se do přípravy budou zapojovat podzimní marodi,“ podotkl.

V Pelhřimově navíc mohou využít vlastní kvalitní líhně. „Po dohodě s trenérem dorostu už jsem si od něj vytáhl tři šikovné kluky, kteří dostanou šanci,“ sdělil.

Zimní přípravný blok zahájí fotbalisté Pelhřimova již tento pátek. „Už před mým příchodem byly domluvené přípravné zápasy s celky z divize, ještě další dva jsem doplnil,“ dodal Zeman.