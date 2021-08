Vysoká produktivita v útočné fázi, vydařené posílení a minimum absencí. To jsou hlavní důvody výborného vstupu Rapotic do nové sezony.

Výhry 5:1 nad Herálcem a 5:2 v Moravci jakoby daly zapomenout na loňské tápání celku z Třebíčska. „Samozřejmě jsme s úvodem sezony spokojeni. Sešlo se více faktorů. V útoku to šlape dvojici Kučera, Sobotka, do mužstva zapadly obě ukrajinské posily, navíc nás netrápí zranění,“ usmíval se asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.

Až na jednu výjimku. „Kapitán Milan Laš už by ovšem měl být během čtrnácti dnů k dispozici. Jinak je náš docela úzký kádr v pořádku,“ lebedil si.

Také ve třetím kole se Rapotice utkají s mužstvem ze Žďárska. Měřín by je měl na domácí půdě notně prověřit. „Při vší úctě k Herálci a Moravci, nebyly to nejtěžší kalibry v soutěži. Měřín má kvalitní mančaft, ale my chceme mít po zápase na kontě devět bodů a držet se i nadále ve špičce tabulky,“ potvrdil Kovařík.

Na rozdíl od Rapotic, které se oproti loňskému ročníku zvedly, zůstávají fotbalisté Moravce „na svém“. Prohry 2:4 v Šebkovicích a doma 2:5 právě s Rapoticemi to jen potvrdily. „Největším problémem je fakt, že nemáme gólmana. Na tomto postu tak aktuálně zaskakuje Petr Kudiovský. Nechytá zle, ale je znát, že jde o hráče z pole,“ postýskl si hrající kouč Moravce Martin Černý.

V úvodním kole navíc celek z Novoměstska doplatil na slabou produktivitu. „Zkraje jsme měli tři tutovky, které jsme ale zahodili. Pak už se Šebkovice rozjely. Proti Rapoticím jsme totálně zaspali začátek a najednou to bylo 0:5,“ mračil se.

Podobně jako v posledních dvou sezonách, také nyní Moravec trápí nedostatek hráčů. „K utkáním jezdíme sotva ve dvanácti lidech. Teď do Kostelce budu rád, pokud nás odcestuje aspoň deset. Sodomka se zranil a dva kluci jdou na svatbu,“ sdělil Černý.

Podobně jako Moravec jsou v západní skupině 1. A třídy bez bodu fotbalisté Třešti. „Po herní stránce to od nás není špatné, jenže inkasujeme laciné branky. To se pak těžko hraje,“ komentoval prohry 2:4 s Leštinou a 1:3 s Kamenicí trenér Slavoje Zdeněk Derganz.

Hlavně v prvním případě prý k bodovému zisku nebylo daleko. „V Leštině jsme měli vyhrát, gólových šancí jsme k tomu měli dost. Proti Kamenici to bylo složitější, ne náhodou byla v obou předchozích sezonách na čele nedohrané soutěže,“ popisoval.

V sobotu se Třešť představí ve Štokách, které jsou také bez bodu. „Pro nás hodně důležitý zápas, protože se potřebujeme chytit. Ideálně by to chtělo vyhrát. Problém je v tom, že nám přes léto odešlo osm hráčů. Musíme si tak vypomáhat hráči z béčka a dorostenci. Lepíme sestavu, jak se dá, ale vymlouvat se na to rozhodně nechci,“ zdůraznil Derganz.