H. BROD B – TŘEŠŤ 1:2

Domácí v zápase s Třeští doplatili na špatnou produktivitu, kdy zahodili několik šancí. Jenže domácí měli rychlého Herknera, který ze tří samostatných nájezdů proměnil hned dva. Nejprve v 11. minutě otevřel skóre zápasu. Domácí zvládli vyrovnat ve 28. minutě po kombinační akci, kdy Žáček s Caklem předvedli několikrát narážečku a druhý jmenovaný pak upaloval sám na brankáře. Jenže netvravlo ani dvě minuty a hosté šli do vedení. Opět po brejku Herknera. Po změně stran zůstaly už šance nevyužité.

„Celkově jsme byli kombinačně lepším. Jenže soupeř měl Herknera, který je úžasně rychlý a dělal naší obraně problémy. My jsme navíc zahodili pět šest tutovek. Myslím, že minimálně remízu jsme si zasloužili,“ řekl havlíčkobrodský trenér František Souček.

Góly: 28. Cakl – 11. a 30. Herkner. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 1:1. Diváci: 35. Poločas: 1:2. H. Brod B: Kubát – Hloušek, Molák, Žáček (60. Král), Nedvěd, Franc, Bartok, Cakl (60. Pazderka), D. Henek, Pártl, Látera.

MÍROVKA – HERÁLEC 1:1

V první půli byli hosté lepším týmem, kteří si také vytvořili první šanci, ale Forchtsam minul hlavou branku. Ojedinělou akci předvedli i domácí, ale Bláha také neměl seřízená mířidla. Poté dvakrát zahrozili opět hosté, ale nedali a tak nečekaně udeřila Mírovka. Němec dostal balon uličkou, udělal kličku brankáři a poslal svůj tým do vedení.

Druhý poločas už byl vyrovnanější, ale hosté v 57. Minutě po skvělé kombinaci do prázdné branky srovnali. V 71. minutě po závaru před brankou hostů mířil Němec do tyče. A těsně před koncem málem přišli domácí o bod, když hosté z vápna přestřelili branku. „Pro nás je to docela dobrý výsledek, myslím, že za druhý poločas jsme si bod zasloužili,“ řekl k utkání vedoucí mužstva Karel Heřmánek.

Góly: 40. Němec – 57. Hamák. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Netopilík, Němec, Bláha, Semrád, Lacina, Velfl (73. Semelka), Málek (47. Mach), Dvořák.

KAMENICE N. L. – SVĚTLÁ N. S. 1:1

Góly: 28. Houser – 15. Křikava. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 4:1. Diváci: 78. Poločas: 1:1. Světlá n. S.: Novotný – Rezek, J. Valenta (46. Sladkovský), Vaňásek (78. Filippi), Burda, Křikava, Pohnětal, Pešek, Sobek, Kozlík, Mbemba.

KOSTELEC – ŠTOKY 2:2

Góly: 30. Číhal, 44. Poul – 17. Pernička, 62. Kubát. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 2:1. Diváci: 81. Poločas: 2:1. Štoky: Uhlíř – Miksa, Starý, J. Dáňa, Kubát, Pernička (67. Havel), Bošacký (80. Kunc), Buben, Holík (46. Lóži), Žila, Prokš.

PACOV – LEŠTINA 0:2

Góly: 10. Čuřík, 62. Mišovic (PK). Rozhodčí: Havlín. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Poločas: 0:1. Leština: Březina – Aubrecht (27. Krajíček), Proněk, Čáslavský, Forejt, Prchal, Čuřík (72. Pajer), Mišovic, Bránik (86. Matějka), Bárta (70. Kožnar), Burjetka.