H. BROD C – H. BOROVÁ 2:2

Domácím se vydařil vstup do utkání, když se hned v osmé minutě ujali vedení. Bělák šel ze strany sám na brankáře, kterého prostřelil. „V prvních dvaceti minutách jsme byli lepším týmem, měli jsme i nějaké šance, mohli jsme dát ještě další dva tři góly, ale nedali,“ řekl domácí kouč Milan Meloun. Borová poté byla důraznější, rychle dostupovala domácí, které nenechala rozehrát. Vše vyvrcholilo chybou v obraně a před poločasem hosté Němcem srovnali.

Do druhé půlky udělali domácí změny v rozestavení, a začali dobře. Po rohovém kopu Tůmy se trefil hlavou Nechvátal. Jenže pak se domácím nedařilo hrát jejich hru a o dvě minuty později bylo srovnáno znovu.

Góly: 8. Bělák, 52. Nechvátal – 43. Němec, 54. Z. Frühbauer. Rozhodčí: Holub. ŽK: 0:1. Diváci: 50. Poločas: 1:1. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný, Nechvátal, Klofáč, Fialka, Udržal (68. Soukup), Tůma, Fišer, Němec. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Chlubna, Klement, Němec, Petr Veselý (46. Provazník), Paušíma, A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Rakušan, Sobotka (80. Novotný).

LÍPA – LUČICE 3:3

K vidění bylo bojovné utkání na obou stranách. Domácí šli hned ve 4. minutě do vedení, kdy z pětadvaceti metrů napřáhl Roman Souček, a balon zapadl na zadní tyč. Domácí pak měli ještě pár šancí, ale žádný gól už do poločasu nevytěžili. Hosté se do ohrožení branky příliš nedostávali. Po změně stran domácí zaspali začátek. Hosté dvěma rychlými góly po domácích chybách otočili výsledek zápasu na 2:1. Ovšem Lípa stihla srovnat v 57. minutě, kdy závar před hostující brankou zakončil střelou z šestnáctky Kutlvašr. Jenže pak Císař vrátil svému týmu vedení. Ale za minutu bod vystřelil hlavou J. Prokš.

Góly: 4. R. Souček, 57. Kutlvašr, 66. J. Prokš – 50. Blažek, 55. Jonáš, 65. Císař. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 2:1. Diváci: 92. Poločas: 1:0. Lípa: Vašák – R. Souček, Vendl, Michal Fejt (35. Havel), Sochor, Vácha, P. Souček, Morkus, Kutlvašr, J. Prokš, M. Prokš. Lučice: Svoboda – Zvolánek, Pavlík (88. Myslivec), Šima, Mazuch (63. Pech), Vrána, Císař, Pecha, Jonáš, Lančarič, Blažek.

CHOTĚBOŘ B – HABRY 1:2

„Jsme úplně na dně. Nedokážeme dotáhnout vítězný poločas do vítězného konce. Pokud si to kluci v hlavách nesrovnají, tak nemůžeme tuhle soutěž hrát. Jsem z toho rozladěný,“ posteskl si chotěbořský kouč Bronislav Staněk. Chotěboř šla do vedení ve 34. minutě. Pfeffer se uvolnil na rohu velkého vápna a střelou obloučkem poslal balon do sítě. Ve zbytku poločasu měli domácí ještě náznaky šancí, ale nedotáhli je do konce. „Po změně stran mě ale kluci svým přístupem zklamali. Habry byly bojovnější a chtěly víc,“ řekl Staněk. Soupeř také využil nedůslednosti v obraně Chotěboře a otočil vývoj zápasu. „Měli jsme pár šancí, ke konci jsme soupeře zmáčkli, šance jsme si vytvořili po standardkách nebo po rozích,“ přiblížil Staněk.

Góly: 34. Pfeffer – 48. Vlášek, 74. Vavřička. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Chotěboř B: Chalupa – V. Janda, R. Odvářka, Čapek, Vajrych (73. Chlad), Ledvinka (53. Rychlý), Šiška, Běloušek, Pfeffer, F. Janda (66. Voborník), Moravec. Habry: V. Krátký – Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta (89. R. Krátký), Bártík (87. Dibelka), Desenský (46. Vavřička), Bernat, Michal.

POHLED – ROZSOCHATEC 7:1

Od začátku domácí na soupeře vlétli. Ve 14. minutě kopal trestný kop Klement a pěknou střelou překonal Peňáze. Po necelé půl hodině hry si na centrovaný balon naskočil Michal Sobotka a hlavou do šibenice dal na 2:0. Tři minuty před koncem zvýšil na 3:0 Drlík.

Po změně stran Pohled předváděl pohledný technický fotbal. Po chybě gólmana zvyšoval na rozdíl čtyř branek Michal Sobotka. Hostům se podařilo jen kosmeticky upravit Šimkem. Následně měl velkou šanci Siebenbürger, který z penalty netrefil branku. Na 5:1 nahrával Klement Drlíkovi. Stejný střelec uzavřel hattrick střelou z voleje na zadní tyč. A konečnou podobu výsledku dal Slanař, který dostal přihrávku od Klementa a hlavou dal na 7:1. Domácí ještě nastřelili tyč a v závěru se o technickou parádu Moučku, ale gólmana přeloboval brankáře.

Góly: 14. Klement, 28. a 52. Michal Sobotka, 42., 60. a 68. Drlík, 74. Slanař – 56. Šimek. Rozhodčí: Bula. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (34. Plodík). Diváci: 124. Poločas: 3:0. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Siebenbürger, Drlík (72. Moučka), Slanař, J. Hospodka, Homola (82. Mach), Sobotka, Šikner (65. Miřátský), Klement. Rozsochatec: Peňáz – Šimek, Meloun, Brož, Horák (72. P. Dundáček), R. Venc (60. Chlubný), Pelikán, Plodík, Jelínek, M. Venc, Bílek (82. Sizov).

ŽDÍREC N. D. B – TIS 0:0

První poločas byl bez šancí na obou stranách. Po změně stran ale převzali iniciativu domácí a začali se dostávat do šancí. V 65. minutě nastřelil Jan Matějka hlavou tyčku. Z trestného kopu ze strany Sýkora hlavičkoval těsně vedle. Ke konci zápasu šel Tlustý sám na brankáře, když propadl balon za obranu, přeloboval brankáře, ale ten konečky prstů střelu vytěsnil. Hosté se dostali před Severýna jen sporadicky. „Za druhý poločas beru remízu jako ztrátu,“ řekl k utkání ždírecký kouč Jiří Veselský.

Rozhodčí: Petrlík. ŽK: 2:1. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Ždírec n. D. B: Severýn – Sýkora, Fajt (70. M. Vomela), Zahradník, Jan Matějka, Máša, Bříza (60. Tlustý), Dočekal, Klimeš, Malínský, Beran. Tis: Sojka – Bárta, Benák, Kučera, Zezulák, Novotný, Rosecký, P. Šidlák, Vala, Mareš, Pavlas (73. J. Šidlák).

ČERNÍČ – ŠMOLOVY 1:0

Gól: 92. Lovětínský (PK). Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 1:6. Diváci: 65. Poločas: 0:0. Šmolovy: Hocke – Korba, Kulhánek, Rudolf (88. Kocman), Pevný, Strašil, Bališ, Kučírek, Petr, Příbramský (76. Baloun), Martínek.