Sezonu před postupovým ročníkem do krajského přeboru jste skončili v 1. A třídě skupině B pátí. Nic nenaznačovalo, že se v té další budete pokoušet procpat mezi krajskou elitu. Bylo to i pro vás překvapení, že to vyšlo?

Určitě jsme s myšlenkou, že bychom chtěli další rok postupovat, do té další sezony nešli. Překvapení to bylo.

Co stálo za takovou suverénní jízdou?

Řekl bych to tak, že mužstvo si sedlo. Byla dobrá parta a vyhýbala se nám zranění. Začátek nám vyšel nadmíru dobře, a už se to vezlo na takové vítězné vlně. A když to tak řeknu, šlo to samo. Byla tam chuť, výsledky přicházely, a kluci měli o fotbal enormní zájem.

Postup jste mohli slavit dlouho před koncem, nakonec jste vyhráli se sedmnáctibodovým náskokem…

Přiznám se, že už ani nevím, kolik kol před koncem jsme měli jistotu. Ale o postupu se samozřejmě začalo mluvit s přibývajícími body. Tušili jsme, že je to reálné, a kluky to samozřejmě navnadilo. Ono se to vlastně dohrálo tak nějak samo. Díky tomu došlo k historickému postupu.

Jak se v Koutech oslavil?

Nazval bych to tak, že oslavy byly jak se sluší a patří na vesnický fotbal (smích).

Kdo tým tehdy táhl?

Zkušenost tam byla od Jaromíra Růžičky, Miloš Neumann řádil v útoku, a k tomu se přidali Milan Parma nebo Filip Coufal. Individuality se určitě ukázaly, ale já bych spíš řekl, že to bylo kolektivním pojetím hry. Díky tomu, že tomu všichni věřili, dotáhlo se to tam, kam jsme chtěli.

Jaký cíl jste si stanovili před premiérou v krajském přeboru a museli jste tým posílit, nebo dostali šanci ti, co se o to zasloužili?

Mužstvo zůstalo stejné, protože jsme nechtěli jít cestou posilování kádru. Nechali jsme to tak, jak to bylo, aby si to zkusili kluci, kteří to vykopali. A cílem bylo se samozřejmě pokusit zachránit, nebo tam odehrát důstojnou roli, což se nám bohužel až tak nedařilo.

O tom, že to byla jen roční epizoda, rozhodl už podzim. Jediný bod byl opravdu málo. Dá se říci, že se to lámalo hned v prvním utkání s Košeticemi, se kterými jste prohráli 1:2?

Nemyslím si, že se to rozhodlo hned v tom prvním zápase. Snaha tam od našich hráčů byla, ale přebor byl o stupínek výš. Ale i tak bych neřekl, že bychom na to neměli. Asi bychom hráli na chvostu, ale tak špatné to být nemuselo.

Kdyby…

Kdybychom byli kompletní. Jenže se nám bohužel tenhle rok nevyhýbala zranění. My jsme tu soutěž dohrávali ve dvanácti, třinácti lidech. S rezervními hráči, a v takovém stavu se krajský přebor zachránit nedal.

Ovšem na jaře už jste nějaký ten bod sebrali.

Po tom nevydařeném podzimu jsme odvalili takový balvan nervozity a řekli jsme si, že to dohrajeme důstojně. Byli jsme za ty body rádi, a hlavně za tu zkušenost.

Nelitovali jste tedy toho, že jste mezi krajskou elitu šli?

Všichni vzali realitu takovou, jaká byla. Nebyla z toho těžká hlava. Naopak, všichni byli rádi, že tam krajský přebor byl. Byl to historický úspěch, na který se určitě bude vzpomínat v dobrém. A pro takový vesnický klub to byl strop.

Zvedl se tím postupem do přeboru v Koutech zájem o fotbal?

Možná i ano, ale myslím, že ten zájem od místních tam byl i předtím, a je pořád. Fotbal tam mají rádi, je to tam dobře nastavené.

Vy už trenérem Koutů nejste. Co tedy nyní děláte?

Mám teď třetí rok v řadě volno. Věnuji se rodině a zahrádce (smích). A abych pravdu řekl, tak to nechávám osudu. Uvidíme, co život přinese. Samozřejmě, když bude fotbalová nabídka, tak ji rád přijmu.