Dosavadní výsledky Štoků

Humpolec 0:0, Mírovka 5:6, Světlá nad Sázavou 2:4, Košetice 1:0, H. Brod B 3:6, Pohled 2:1

Ve Štokách už dlouho řeší vysoký počet inkasovaných branek. V této sezóně tahal jejich brankář míč z vlastní sítě sedmnáctkrát v šesti zápasech. „Přitom jsme již také dvakrát udrželi čisté konto,“ poukazuje na další paradox svého celku Polák. „Jenže zápasy s Mírovkou (5:6) a brodským béčkem (3:6) byly z naší strany odfláknuté. A ještě jsme dostali čtyřku ve Světlé nad Sázavou, kde jsme dohrávali v devíti,“ připomíná.

Tristní výkon Polák se svými svěřenci důrazně řešil. „Utkání s Havlíčkovým Brodem jsme si vyříkali. Oni tedy nastoupili v hodně dobré sestavě a fotbalovou kvalitu nesporně měli, ale my to tam opravdu odflákli. Navíc se hrálo ráno, to je něco strašného. Už při rozcvičce jsem viděl, že to je špatné a bude průšvih,“ ohlédl se štocký kouč za předminulým kolem.

Začínali v pěti, dostali se až do kraje. Nyní nám kluci utíkají, smutní Hovorka

O týden později vyběhla proti Pohledu jinak koncentrovaná jedenáctka. „Je to o přístupu kluků. Když budou hrát zodpovědně, nemusíme se bát nikoho,“ pokračuje Polák. „Může se stát, že prohrajeme. Ale po nějakém normálním výkonu. Pokud tomu však nedají všechno, tak to nedopadne. Myslím, že už si to sami uvědomili. Pomohly k tomu právě i zmíněné zápasy s Košeticemi, které mají fakt výborný mančaft, a Pohledem, jenž má také výborný tým.“

V sobotu mohou Štoky dovršit unikátní hattrick. Představí se na hřišti v Tisu. Aktuálního lídra skupiny… „Byl jsem se na nich podívat ještě vloni, když hráli bé třídu, viděl jsem je i teď na podzim s Humpolcem. Takže tak nějak tuším, co od nich můžeme čekat,“ prozradil František Polák. „Věřím, že by to pro nás mohlo dopadnout dobře.“

