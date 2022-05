Moravskoslezská fotbalová liga po letošní sezoně ve Znojmě zřejmě skončí. Podle informací Deníku posune vedení 1. SC Znojmo FK pro další ročník licenci na třetí ligu do Náměště nad Oslavou, která nyní hraje krajský přebor Vysočiny.

Fotbalistům 1. SC Znojmo jarní část sezony v Moravskoslezské fotbalové lize vychází. Celek z města nad řekou Dyjí ve druhé polovině ročníku 2021/2022 pětkrát zvítězil, podařilo se mu stabilizovat v rámci soutěžní tabulky a zachránit třetí ligu.

MSFL však podle informací Deníku ve druhém největším městě Jihomoravského kraje pravděpodobně po letošní sezoně skončí. Management 1. SC Znojmo FK jedná s oddílem FC Náměšť nad Oslavou – Vícenice o předání licence. „Chystaná fúze už je podepsaná. Znojemskou licenci na třetí ligu má převzít Náměšť nad Oslavou,“ řekl Deníku zdroj blízký Náměšti. Nepřál si být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Náměšť v současnosti nastupuje v krajském přeboru Vysočiny. Podle předsedy tamějšího oddílu Jana Jabůrka stále probíhají schůzky. „Byl jsem fyzicky na dvou zápasech Znojma. Komunikace trvá. Netroufám si to požadovat za uzavřené, ale asi na tom pravdy něco bude. To je tak všechno, co k tomu mohu říci,“ reagoval Jabůrek.

Oboustranná setkání potvrdil i místopředseda a sportovní manažer 1. SC Jakub Prokeš. „Jednání skutečně proběhla, ovšem nechci se k tomu nyní vyjadřovat. Ještě je brzy,“ uvedl Prokeš.

Od nové sezony by tak v Náměšti nad Oslavou měla působit hned tři mužstva. „Z áčka, které bude dál působit v krajském přeboru Vysočiny, se stane rezervní mančaft. Takže na jeho chodu by se prakticky nic změnit nemělo," prozradil již zmíněný zdroj blízký Náměšti.

Dosavadní rezerva, která působí v nejvyšší okresní soutěži Třebíčska, vymění u svého názvu písmeno B za C. „Jsou to vlastně Vícenice, kde také hrávají své domácí zápasy," dodal zdroj Deníku.

Je ovšem otázkou, zda příchod třetí ligy ze Znojma do klubu z Třebíčska nezpůsobí v jeho organizaci nějaké změny na poli funkcionářském, případně též trenérském. A ty by pak mohly spustit i menší lavinu v podobě hráčských příchodů, ale také odchodů. Také o tom se v kuloárech hojně hovoří.

Jasno o budoucím setrvání třetí ligy ve Znojmě bude na začátku června. „Uzávěrka přihlášek na sezonu 2022/2023 je 6. června. Ze strany Znojma nebo Náměště nad Oslavou nám prozatím nic nepřišlo,“ osvětlil sekretář Řídící komise FAČR pro Moravu Radek Šindelář.