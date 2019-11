„Začátek podzimu jsme absolutně nechytili. Tam se to lámalo, hned v prvním zápase jsme v Kamenici vedli 2:1, ale nakonec jsme prohráli 3:2,“ začal vzpomínat manažer klubu Miloš Malina. Skláři navíc v dalších dvou zápasech nebodovali a byli na posledním místě. Ovšem poté přišel zlom. A vše se otočilo ve spanilou jízdu bez porážky až do konce podzimu.

„Zásadním momentem byly příchody dvou hráčů. Podařilo se udělat Lukáše Vebra a brankáře Jana Zelenku,“ prozradil Malina. Vebr dal světelské hře řád a myšlenku. „Zelenka přišel ve skutečnosti jako problémový a musím říct, že šanci chytil za pačesy,“ uznal Malina. Dalším důležitým krokem bylo to, že se semkla i celá kabina.

Skláři od čtvrtého kola zabetonovali svou branku a za devět zápasů inkasovali pouze čtyřikrát. „Katastrofa byla, že jsme v prvních třech kolech dostali čtrnáct branek, a od toho se vše odvíjelo, ale pak už vše klapalo, jak mělo,“ dodal Malina.

Přes zimní pauzu se ve Světlé budou chystat na útok na čelo tabulky, na které ztrácejí osm bodů. Jasným cílem tak zůstává návrat mezi krajskou elitu.

„Chceme do toho šlápnout, a do Kamenice zajet, máme ji doma první kolo na jaře. Takže když vyhrajeme, tak budeme mít jen pět bodů ztrátu a myslím, že oni to neudrží. To ukázalo už i poslední kolo podzimu, kdy vysoko padli v Rozsochatci,“ naznačil plán Malina, který chce udržet kádr pohromadě a navíc přivést ještě dva hráče.

Příprava ale nebude nijak výjimečná. „Budeme klasicky hrát turnaj v Humpolci, kde se budeme střídat s béčkem a hrát přáteláky s týmy ze Středočeského kraje,“ řekl Miloš Malina.

STŘELCI - SVĚTLÉ N. S.

6 – Michal Sladkovský.

5 – Lukáš Sobek

3 – Jakub Čermák, Martin Muzikář

2 – Jaromír Pešek, Ondřej Burda

1 – Dominik Martínek, Jan Pohnětal, Miroslav Křikava, David Prášek, Lukáš Vebr