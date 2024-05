TJ Tis 1967 a Sokol Pohled se střetly dvakrát během deseti dnů. Po obou duelech se radovali spoluhráči Josefa Sojky. „Nemyslím si, že bychom na ně měli nějaký recept. V soutěžním utkání se nám to všechno sešlo. Všichni hráli dobře, obrana to odehrála výborně, zápas nám opravdu vyšel,“ chválil tým po výhře 2:0 čtyřiatřicetiletý brankář.

Předtím, v semifinále krajského poháru, se oba celky rozešly smírně 2:2. V penaltovém rozstřelu si duel o trofej vybojoval také Tis. „Na pohárové utkání jsme se my ani kluci z Pohledu nesešli v kompletním složení. Horší bylo také počasí, navíc na hřišti byla vyšší tráva. Bylo to prostě úplně něco jiného,“ ohlíží se Sojka.

Fotbalisté z Tisu jsou nováčkem letošního ročníku 1. A třídy. A od začátku sezóny se pohybují na předních místech tabulky. Cílí tým na další postup? „Ze začátku nikdo nečekal, že bychom mohli hrát nahoře,“ připouští Sojka. „Když se to takto vyvrbilo, tak už někteří kluci začali mít postupové ambice a přemýšlet o tom. Z mého pohledu je dobře, že nám potom nevyšly některé zápasy a spadli jsme zase nohama na zem. Je ale jasné, že s našimi výsledky jsme spokojení. My jsme si to původně chtěli jenom vyzkoušet, a teď jsme jako nováček třetí. To není vůbec špatné.“

Tis ztrácí na vedoucí Pohled čtyři kola před koncem pět bodů. Jeho pozice mohla být i lepší, ale na jaře tým kromě zisku cenných skalpů také několikrát hodně inkasoval.

Před dvěma týdny padl v Havlíčkově Brodu 4:5, o pár kol předtím dokonce doma 1:5 s Mírovkou. „My jsme se jeden čas špatně scházeli, zranil se nám kapitán Tomáš Vacek,“ vysvětluje brankář Tisu. „Zranění nás navíc pronásledují dál, teď chybí další hráči, takže to máme trošku jako na houpačce. Někdy není velká účast ani na tréninku, a to je potom na zápasech také vidět. Někdy se nám to povede, jindy ne.“

V sobotu se dá ale očekávat hojná účast hráčů na utkání. Do Tisu přijede k přímé bitvě o druhou příčku Světlá nad Sázavou. „Na utkání se všichni moc těšíme. Máme tady několik kluků, kteří jsou od Světlé, takže to bude velké derby. Máme jim co vracet, tak se o to pokusíme,“ netají Sojka.

Tento duel může hodně napovědět o ambicích týmu. Stejně jako blížící se finále poháru, ve kterém se ve středu pátého června v Polné poměří s přeborovou FŠ Třebíč. „To budeme asi rádi, když nedostane znovu pět gólů,“ směje se Josef Sojka. „Ale my to bereme tak, že si zahrajeme pěkné utkání a porovnáme se s těžkým soupeřem. Alespoň uvidíme, jestli na to máme, nebo ne.“