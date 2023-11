V neděli ve 14.00 na sebe až na poslední možnou chvíli narazí dva největší předsezonní favorité. Fotbalovou školu Třebíč a Chotěboř pasovala do této role drtivá většina trenérů ostatních mužstev.

A i přes drobná klopýtnutí oba kluby tuto roli naplňují. Vedoucí Třebíč je krůček od titulu půlmistra. „Neděláme z toho žádnou vědu, ale tabulku samozřejmě sledujeme. Pokud se nám podaří vyhrát, přezimujeme na čele, což by všechny těšilo,“ usmíval se kouč Fošky Tomáš Franěk.

Jeho svěřenci v posledních týdnech střelecky excelují. Minule nadělili devět branek juniorce Vrchoviny, předtím rezervě Žďáru pět a Žirovnici dokonce deset!

Proti třetímu celku tabulky se ale dá očekávat vyrovnanější partie. „Na Chotěboř jsem se byl podívat, tudíž trošku vím, co od nich očekávat. Jenže to si říkáme pokaždé, ale soupeři pak proti nám hrají úplně jiný fotbal,“ vysvětloval.

Co tedy očekává od mužstva z Havlíčkobrodska? „Připravujeme se na tři možnosti toho, s jakou variantou může soupeř přijet. Teď je otázkou, s jakým systémem na nás tedy Chotěboř vyrukuje,“ dodal Franěk.

Velkou sílu nedělního soupeře si v táboře třetího mančaftu tabulky dobře uvědomují. „Nemůžeme nevnímat, jak Třebíč hraje, jaké má výsledky. I když tu byl třeba loni Pelhřimov velkým favoritem, nikdy tu nikdo nedával soupeřům takové dardy jako nyní Foška. Klobouk dolů před nimi,“ vysekl poklonu soupeři trenér Chotěboře Martin Jakeš.

Ten už před sezonou označoval Fotbalovou školu za hlavního aspiranta postupu. „Takové zápasy mám ale rád. Hodně nám to totiž ukáže, kam se posouváme. Myslím, že fyzicky i fotbalově jsme schopní se Fošce vyrovnat,“ předpokládal.

Od svého herního stylu Chotěboř ustupovat nehodlá. „Rozdáme si to s nimi na férovku, nehodláme hrát nějakého zanďoura. Hodně teď čerpám také z futsalu, kde spousta našich hráčů hraje za Chotěboř druhou ligu. Minule třeba porazili Bohemians. Vím, že futsal se s fotbalem nedá srovnávat, ale o individuálních schopnostech jednotlivých hráčů mi to jakýsi obrázek pokaždé dává,“ prozradil ještě Jakeš.

Svoji krátkou třízápasovou misi na lavičce fotbalistů Žirovnice dnes zakončí trenér Jiří Vodáček. A na hřišti Sapeli Polná by se chtěl, po dvou předchozích výhrách, rozloučit bodovým ziskem. „Pojedeme tam bojovat a neprohrát. Ale Sapeli je doma, na rozdíl od zápasů venku, vynikající,“ uvědomoval si zkušený kouč, který u týmu nahradil Romana Hřiba.

Je nějaká šance, že by u týmu pokračoval i na jaře? „Jelikož mě za týden čeká výměna kyčelního kloubu, je všechno dané. Zimní přípravu bych s týmem rozhodně nemohl absolvovat. Nalézt nového trenéra bude muset klubový výbor. Je jedno, zda to bude člověk zevnitř klubu, nebo zvenčí, hlavní je, aby si padl do oka s týmem a chtěl tu pracovat,“ řekl Vodáček,.

KP VYSOČNY - DOHRÁVKA 1. KOLA

SOBOTA: Ledeč nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem (10.30), Sapeli Polná – Žirovnice, Kamenice nad Lipou – Nová Ves, Rapotice – Okříšky(vše 14.00), Žďár B – Nové Město B (14.15).

NEDĚLE: FŠ Třebíč – Chotěboř, Pacov – Velké Meziříčí B (oba 14.00).