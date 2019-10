Domácí hráli o únik ze dna tabulky a vsadili při tom na zvýšenou dávku bojovnosti a důslednost v defenzívě. V prvním poločase byli nebezpečnější než Ždírec a zaslouženě šli do vedení. V 10. minutě se Pikl u lajny zbavil protihráče, míč si následně vyměnili Alt se Svobodou a po centru na zadní tyč nekompromisně zakončil Šerý. Ždírec se prosazoval velmi těžko, za pětačtyřicet minut si vyloženou šanci nevytvořil. Po půlhodině mohlo být naopak domácím ještě veseleji, po přihrávce Kopice ale Svoboda nastřelil vybíhajího Bartaloše. Také ve druhém poločase se bojovalo o každou píď prostoru. V 70. minutě už už zvedali ruce nad hlavy hosté, střelu P. Novotného ale zastavilo břevno. Udeřilo tak na druhé straně, po přihrávce Ujčíka se ukázkově do šibenice trefil Šerý.

„Pokud jsem před týdnem v Lanžhotě prohlásil, že měl první poločas třetiligovou úroveň, tak tento zápas byl adekvátní spodku krajského přeboru. V Humpolci se nám nedaří, odehráli jsme tu typický zápas, který nás tady charakterizuje," zhdonotil duel ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly: 10. a 75. Šerý. Rozhodčí: Fabeš. ŽK: 5:5. Diváci: 280. Poločas: 1:0. Humpolec: Kříž – Alt, Pecha, Pešek, Tomovič – Dalík (67. M. Havel), Kopic, L. Havel (80. Skryja), Šerý – Svoboda (86. Štěpán) – Pikl (58. Ujčík). Ždírec n. D.: Bartaloš – Zahradník (56. Kolouch), Jeníček, Pelikán, Bureš – O. Slavík (79. M. Slavík), J. Novotný, Koutný (69. Štukhejl), Pátek – P. Novotný, Vopršal. Nejlepší hráči: Tomovič, Svoboda, Šerý.

ST. ŘÍŠE – H. BROD 4:2

Domácí se nestačili divit, co si na ně hosté připravili. Nejprve rychlý Darkeh přehlavičkoval špatně vyběhnutého Jíchu, poté Šácha odhlavičkoval míč jen na nohu Pabouska, a ten se trefil náramně do šibenice – 0:2! Domácí se ale nepoložili. Začal totiž řádit Vacek. Nejprve se dostal k odraženému míči a Kubátovi nedal šanci. Stejný hráč se o minutu později opřel do míče znovu, a bylo srovnáno. A když pak krásně předložil balon před prázdnou branku Pokornému, rychlý obrat během pěti minuty byl světě! Druhé dějství už tak záživné nebylo, ale gól ještě nabídlo. Vacek uplatnil svůj důraz, nahrál nabíhajícímu Svobodovi, který uklidil placírkou míč k tyči.

Góly: 30. a 31. Vacek, 34. Pokorný, 80. Svoboda – 8. Darkeh, 18. Pabousek ml. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:0. Diváci: 120. Poločas 3:2. Stará Říše: Jícha - Hekerle, Cipruš, Šácha, Severa – Pokorný, Svoboda, Kvych, Švarc (68. Tyshchuk, 80. Kříž) – Vacek, Cejpek (59. Chramosta). Havlíčkův Brod: Kubát – Štědrý, Hloušek (45. P. Karlík), Polívka, Cakl – Henek (85. Synecký), Peřina, Pabousek, T. Karlík (70. Tuhý), Fikar – Darkeh. Nejlepší hráči: Vacek, Kvych – Darkeh.