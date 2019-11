H. BROD – TASOVICE 3:5

Domácí začali aktivně, soupeře nepustili vůbec do hry. A po samostatném úniku Darkeha šli do vedení. Pak své šance promarnili Fikar a Němec. A přišel trest. Po pokažené malé domů od stopera Kouyi hosté srovnali. Po čtvrt hodině hry šly dokonce Tasovice do vedení, když si domácí nepohlídali po rohovém kopu na zadní tyči Rygla. Brod ale stále pokračoval v nátlakové hře a to vyústilo ve faul na Darkeha, který také sám nařízený pokutový kop proměnil.

Jenže následně přišla opět další hrubka v obraně a Pavel Lapeš proměnil samostatný únik. To domácí trochu psychicky rozhodilo a ještě chvíli před pauzou dal soupeř na 2:4. Po změně stran hráli domácí opět aktivně. Soupeře pustili na svou polovinu pětkrát za celý poločas. A sami dokázali v 62. minutě Jakub Henek napálil balon z pětadvaceti metrů do šibenice. Darkeh nastřelil po rychlém brejku tyčku. Jenže další branka z domácího tlaku nepřišla. Naopak hráli vabank a toho využil Paul a brejkem svému týmu vystřelil tři body.

"Je to paradox, že jsme prohráli. Předvedli jsme nejlepší podzimní výkon. Hráli jsme kombinační, rychlý fotbal s kvalitním soupeřem. Srazili nás triviální individuální chyby jednotlivců, tím jsme soupeři pomohli otočit zápas. I přesto musím kluky pochválit za předvedenou hru," řekl k utkání brodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 6. a 25. (PK) Darkeh, 62. J. Henek – 10. a 33. P. Lapeš, 15. Rygl, 42. a 87. Paul. Rozhodčí: Vlk. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 2:4. H. Brod: Kubát – Cakl, Kouya-Kouya, Štědrý, Polívka (87. P. Karlík) – L. Peřina, Pabousek, J. Henek, Fikar, Němec – Darkeh. Tasovice: Mrázek – R. Lapeš (90. Furik), Hrazdílek, Cihlář, Rygl - Horáček, Švejkar (59. Landšperský), Paul (89. Fajkus), Pazdera – P. Lapeš, Švarc. Nejlepší hráči: Darkeh – Paul, Pazdera.

ŽDÍREC N. D. – V. BÍTEŠ 2:0

Domácí šli hned v 6. minutě do vedení, když nacentroval Mrázek, odražený balon se dostal k Burešovi, který ho vrátil před bránu na Koloucha a ten ho uklidil do brány. Když pak nedal šanci Málek, tak domácí propadli a samostatný nájezd soupeře skončil na tyči. Ve 32. minutě odvrátili hosté roh, ale balon se dostal k Burešovi. Ten ho vrátil před bránu a Pelikán navýšil vedení. Těsně před koncem poločasu Pátek ze strany těsně minul křižnou střelou tyč.

Po změně stran se zaskvěl po ztrátě domácích parádním zákrokem Bartaloš. Po soupeřově rohu přišel brejk domácích, a Málek opět orazítkoval tyč. O chvíli později přišel závar před hostující brankou, ale brankář soupeře dvakrát podržel.

"Na závěr nás čekalo těžké utkání. Jsme rádi, že jsme zakončili podzim vítězství a dostali se přes dvacet bodů a máme jakýsi klid do zimní přípravy," přiblížil Martin Slavík, trenér Ždírce.

Góly: 6. Kolouch, 32. Pelikán. Rozhodčí: Kontoršikov. ŽK: 1:5. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Ždírec n. D.: Bartaloš – Fikar, Málek, Pelikán, Bureš – Koutný, P. Novotný, J. Novotný, Pátek (90. O. Slavík) – Kolouch (80. M. Slavík), Mrázek (67. Klimeš). V. Bíteš: Pelán – Bartoš, Mrňa, Zúbek (78. Jakeš), Knos – Špánek, Merdita (62. Svoboda), Whittingham, Loup, Novotný – Mikeš. Nejlepší hráči: Koutný, Kolouch, Bartaloš.