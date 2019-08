Jestli se naplní sebevědomá slova pohledského trenéra Lukáše Sobotky, to určitě napoví hned začátek soutěže. Je ale fakt, že jeho svěřenci mají na co navazovat. Měli famózní jaro, jak výsledkově, tak herně. Jejich výhodou však bylo, že hráli všechny zápasy na domácím, nově zrekonstruovaném pažitu. Na podzim si však budou muset zvykat i na hřiště soupeřů. „A to pro nás bude jiné. Třeba v prvním přípravném zápase nám hřiště ve Starém Ransku dělalo problémy, hlavně rozměrově,“ potvrdil trenér Sobotka.

I přesto má Pohled smělé cíle. „Chceme vyhrát skupinu, jestli to bude na postup, to uvidíme,“ potvrzuje trenér Sokola, který ale ví, že musí mít zdravé hráče. „Minulou sezonu jsme začínali se šestnácti hráči, ale dohrávali jsme ve dvanácti,“ ukazuje na důležitý faktor kouč, kterému bude chybět tvůrce hry Petr Slanař, jenž zamířil do havlíčkobrodského céčka. „Nebude to tolik znát, protože máme zavedený systém a funguje nám i bez něj,“ potvrdil Lukáš Sobotka.

Po pádu z I. A třídy by mohl být jedním ze spolufavoritů Pacov, jenže už příprava naznačila, že to tak horké asi nebude. Rychlé vypadnutí v krajském poháru s Velkým Beranovem (I. B třída sk. B) a vysoká porážka od Lomu (KP jižních Čech) zřejmě avizují, že to na rychlý návrat do druhé nejvyšší krajské soutěže jen tak nevypadá.

V horních patrech tabulky by mohl hrát Antonínův Důl, který spoléhá na vyššími soutěžemi ostřílené hráče. Problém ale je, že trenér Vladimír Čurda nemá moc široký kádr.

A co nováčci? Rezerva Světlé nad Sázavou, Kožlí, Batelov a Svratka? Ti budou zřejmě potřebovat chvilku času na aklimatizaci, ale rozhodně se nesmí zatracovat. Bylo by jedině dobře, kdyby některý z nich vystrčil růžky a míchal kartami na špici tabulky. „Nevíme, co nás čeká, ale nechceme hrát v souěži druhé housle,“ vzkazuje trenér batelovských fotbalistů Zdeněk Kapoun.