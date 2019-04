Havlíčkobrodské céčko prohrávalo o tři branky, ale po změně rozestavení se jeho hráči probrali a dokázali srovnat, když dvě branky nasázeli Rozsochatci v posledních sedmi minutách.

H. BROD C – ROZSOCHATEC 4:4

Céčko Brodu mělo špatný vstup do zápasu. Už ve druhé minutě po vlastní chybě prohrávali z nohy Martina Vence. Němec ale o chvilku později srovnal. Ovšem dvacátá minuta přinesla opět vedení. „V prvním poločase byli hosté běhavější, a to nám činilo problém v rozehrávce,“ řekl domácí kouč Milan Meloun. Do druhé půle vstupovali domácí s tím, že chtějí zápas ještě zvrátit. Jenže opak byl pravdou. Rozsochatec dal během tří minut dvě branky. Následně Brod změnil rozestavení, začal hrát po zemi a povedlo se mu srovnat.

Góly: 14. Němec, 63. Bělák, 83. Šimek (vlastní), 85. Nechvátal – 2. M. Venc, 20. a 53. R. Venc, 50. D. Dundáček. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:1. Diváci: 83. Poločas: 1:2. H. Brod C: Kolář – Stojan, Bělák, Novotný, Nechvátal, Kubát (66. Bouda), Fialka (82. Udržal), Tůma, Fišer (52. Soukup), Němec, Stránský. Rozsochatec: Peňáz – Šimek (87. Chlubný), Meloun, Brož, Horák, R. Venc, Pelikán, Plodík, Jelínek, M. Venc, D. Dundáček.

POHLED – HABRY 3:0

Sotva se diváci usadili, tak už se měnilo skóre. Hned po rozehrávce hostů, je obrali domácí a Rérych utekl obraně a otevřel skóre. V 8. minutě na 2:0 dal mladík Homola. Třetí branku si Pohled schoval na závěr poločasu. Minutu před jeho koncem nesklapla hostům ofsajdová past. Domácí rozhodili obranu a Lukáš Hospodka zaběhl ze zálohy a rozvlnil síť. „Kluci to odmakali. Měli jsme daleko víc šancí. Mohlo to klidně skončit i 6:0,“ uznal pohledský kouč Lukáš Sobotka.

Po změně stran už nebylo moc na co koukat. Šance se příliš nerodilo. „Soupeř naši branku moc neohrozili. Většinou to skončilo před vápnem. A my jsme hráli až moc individuálně,“ dodal Sobotka.

Góly: 1. Rérych, 8. Homola, 44. L. Hospodka. Rozhodčí: Porupka. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, L. Hospodka (71. Ranecký), Siebenbürger, Drlík, Slanař, J. Hospodka, Rérych (61. Šikner), Homola (71. Martin Sobotka), Michal Sobotka (80. Gruber). Habry: V. Krátký – Martin Janouch, Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta, Bártík (82. Tlapák), Desenský (46. R. Krátký), Vavřička (46. Bernat).

ŠMOLOVY – LUČICE 1:0

První poločas byl vcelku vyrovnaný. Hosté hrozili ze standardních situací, které ale domácí dokázali ubránit a odkopat. Po změně stran se tlačili do zakončení hlavně domácí, Lučici vystřelila na branku pouze jednou. Šmolovy se konečně na jaře dočkaly vítězství, když jim vyšlo střídání. „Držel jsem Hrdličku na lavičce, aby byl co nejčerstvější. A to se vyplatilo. Do šesti minut dal gól,“ pochvaloval si šmolovský kouč Josef Vaněček. Hrdlička dostal míč do uličky a samostatný nájezd na brankáře proměnil. Domácí ještě měli šanci, kdy šel Svoboda sám na brankáře a pár střel, ale branka už nepadla. Hosté v závěru ještě chtěli s výsledkem něco udělat, ale už se jim to nepovedlo.

Góly: 61. Hrdlička. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 0:0. Diváci: 72. Poločas: 0:0. Šmolovy: Vaněček – Kučírek, Kruml, Kulhánek, Rudolf (26. Bališ), Strašil, Martínek, Novák, Pevný (67. Dvořák), Svoboda, Vavruška (55. Hrdlička). Lučice: Rýdl – Pech, Šima, Krupička, Pavlík, Vrána, Kolář, Herman (36. Lančarič), Jonáš (60. Mazuch), Blažek (46. Svoboda), Císař.

ŽDÍREC N. D. B – CHOTĚBOŘ B 1:0

Vcelku vyrovnaný zápas rozhodla jedna jediná branka ze 32. minuty. Na půlce domácí zachytili balon, Mrázek prostrčil na Malínského a ten paloval k bráně, kde podél brankáře mířil do sítě. Do poločasu ještě měli pár šancí, ale Malínský z voleje přestřelil, Klimeš pálil těsně vedle. V prvním poločase domácí soupeře do vážných situací nepustili. Chvíli před přestávkou dokonce hosté šli do deseti. Paradoxně ale ve zbytku poločasu a na začátku druhého byli chvílemi lepším týmem. Hrozili ze standardek, ale měli jen náznaky šancí, ale při jejich zakončení se několikrát unáhlili nebo špatně vyřešili. Ve druhé části druhé půle ještě mohli vstřelit branku Ždírečtí, ale Klimeš minul. V nastavení mohli hosté srovnat, ale nadějnou standardku nevyužili.

Gól: 32. Malínský. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (41. Veselý). Diváci: 100. Poločas: 1:0. Ždírec n. D. B: Severýn – Kysilko, Mrázek (90. Fajt), Dvořák, Zahradník (88. Sýkora), Máša, Fikar, Dočekal, Klimeš, Malínský, Beran. Chotěboř B: Marek – Vajrych (67. R. Odvářka), Málek, Šimon, Ledvinka (69. Rychlý), Pfeffer, Chlad, Šiška, Veselý, F. Janda (80. Pešek), Šimoňák.

LÍPA – H. BOROVÁ 0:1

Góly: 34. Rakušan. Rozhodčí: Sliž. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (81. Novotný). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Lípa: Vašák – M. Prokš, Kutlvašr, Bouda (56. Vácha), Sochor, P. Souček, Rosecký (69. J. Prokš), Vendl, R. Souček, Havel (74. Špiňar), Morkus. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Neubauer (75. Novotný), Chlubna, Klement (90. Luňáček), Němec, Paušíma, Blažek, A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Rakušan (85. Provazník).

A.DŮL – TIS 0:5

Góly: 4. P. Šidlák, 29. Novotný ml., 35. a 42. Miřátský, 75. Benda. Rozhodčí: Denev. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 0:4. Tis: Sojka – Bárta (57. Mareš), Benák, Kučera, Zezulák (84. J. Šidlák), Novotný ml., Rosecký, P. Šidlák (69. Kafka), Vala, Miřátský (46. Benda), Pavlas.