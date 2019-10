SVĚTLÁ N. S. B – SVRATKA 3:0

Soupeř měl hned první šanci, ale nedal a tak mohli otevřít skóre domácí. Milan Šmíd utekl po lajně, naservíroval balon Křikavovi a ten se nemýlil. Soupeř ještě do poločasu utekl po pravé straně a šel sám na brankáře, ale nedal. Po změně stran byl zápas vyrovnaný, ale bez šancí. Domácí ještě přidali dvě branky, když se prosadil Křikava a pak z půlky hřiště obešel tři hráče a zavěsil. Svratka měla ještě dvě šance. „Zápas jsme zaslouženě vyhráli, byli jsme po celý zápas lepší,“ uznal domácí kouč Martin Vaňkát.

Góly: 26. a 58. Křikava, 82. Novák. Rozhodčí: Maar. ŽK: 0:3. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Světlá n. S. B: Vácha – Petrus, Hradecký (58. Vaňkát), Prášek (66. Lacina), Skalický, Pirožek, Dibelka (79. Phan cong), Křikava, Šmíd (58. Ranecký), Novák, J. Valenta (46. Kozlík).

TIS – BATELOV 1:7

„Dopadli jsme jak sedláci u Chlumce,“ řekl Josef Zezulák, hrající předseda klubu. Batelov šel do vedení, když se trefil Vostál. Stejný hráč pak přidal druhou branku. Následně soupeře domácí na deset minut zamkli a povedlo se jim snížit. Jenže pak už hosté převzali otěže zápasu. Po změně stran navíc Tis odpadl fyzicky. „Obrázek nasvědčuje tomu, že se nemůžeme v poslední době sejít, netrénujeme, a když tak v málo lidech. A to je na hřišti. Batelov byl od začátku lepší, fotbalovější, věděli o sobě. Je nás zkrátka málo, dostali jsme červené karty, někdo je zraněný, zbytek je v práci,“ dodal Zezulák.

Góly: 26. Benda – 6. a 13. Vostál, 29. a 86. Blaško, 45. Hron, 56. Svěrák, 88. Mareš (vlastní). Rozhodčí: Zadina. ŽK: 2:2. Diváci: 55. Poločas: 1:4. Tis: Sojka – Vala, Rosecký, P. Šidlák, Zezulák, Radil, Šiška, Trekoval (80. Procházka), Benda, Blažek, Mareš.

CHOTĚBOŘ B – LUČICE 2:3

Hned v šesté minutě kopali hosté penaltu, po chybě domácích. Tu jasně proměnil Lančarič. „Jinak jsme v prvním poločase hráli dobře, ale bohužel jsme nezabránili soupeřovým dvěma šancím, ze kterých padly dvě branky,“ uznal hrající trenér Radek Odvářka. Domácí si také vytvořili šance, ale chybělo jim jasné zakončení. Ve druhé půlce vyprodukovala Chotěboř svou první střelu na branku a hned z toho byl kontaktní gól. Jenže soupeř bleskově odpověděl, kdy Lančarič dal svou třetí branku. „Soupeř nás brejkově přehrál, asi vyhrál zaslouženě po taktické stránce,“ dodal Odvářka.

Góly: 63. Šimoňák, 91. M. Odvářka – 6. (PK), 27. a 72. Lančarič. Rozhodčí: Ryšánek. ŽK: 1:1. Diváci: 75. Poločas: 0:2. Chotěboř B: Marek – R. Odvářka, Čapek, Čáp (70. Krédl), Neuvirt, Tůma (55. Ledvinka), Hromádka (61. Veselý), M. Odvářka, Jiří Hlaváček, F. Janda (55. Pfeffer), Šimoňák (83. Vajrych). Lučice: Rýdl – Pavlík, Pecha, Pech, Freudenreich, Hübner (73. Mazuch), Císař, Kolář, Jonáš, Lančarič, D. Svoboda (46. V. Svoboda).

POHLED – H. BOROVÁ 1:1

K vidění byl vyrovnaný fotbal, kdy v prvním poločase využil chyby brankáře Pavla Veselého a ve druhém srovnal střídající Běhounek.

Góly: 44. Drlík – 84. Běhounek. Rozhodčí: Burian. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Pospíchal, Siebenbürger, Šikner, Jan Hospodka, Michal Sobotka, Pokorný (72. Rérych), Klement (88. L. Sobotka), Drlík. H. Borová: Pavel Veselý – Luňáček, Zvolánek, A. Paušíma (75. Běhounek), Němec, Šrámek, Petr Veselý (72. Novotný), V. Paušíma, A. Frühbauer, Rakušan, Z. Frühbauer.

LÍPA – A. DŮL 7:2

Začátek zápasu nebyl tak jednoznačný jako druhý poločas. Hosté totiž roztáhli obrannou hráz, do které se domácí snažili bušit. Jenže brejkovou situaci zakončil hlavou nejvyšší hráč na hřišti Kovačík. Domácím se ještě do poločasu podařilo otočit vývoj zápas na 2:1. Po změně stran hosté rezignovali. „Přišlo mi, že to fyzicky nezvládali. My jsme všude byli dřív a rychleji“ uznal domácí kouč Josef Kutlvašr. A. Důl měl šanci pouze na začátku druhé půle po chybě domácích, kteří se domáhali na rozhodčím odpískání ruky a přestali hrát. Jinak se ale hrálo na jednu bránu a padlo pět branek, z toho tři dal Filip Sochor a to během pěti minut. Dvě dokonce vměstnal do minuty jedné.

Góly: 25. Vendl, 30. a 86. Provazník, 57., 62. a 62. Sochor, 81. Rosecký – 12. Kovačík, 84. Šabatka. Rozhodčí: Šetek. ŽK: 0:2. Diváci: 80. Poločas: 2:1. Lípa: Vašák – R. Souček, Provazník, Rosecký, J. Prokš (71. P. Souček), Michal Fejt, Havel (52. Šrámek), Vendl (58. Vácha), Sochor (82. Morkus), Matěj Fejt (65. Breda), Kříž.

ŽDÍREC N. D. B – KOŽLÍ 3:3

Hosté neměli co ztratit, a hráli docela dobře. „Nám se poslední dobou nedaří,“ uznal ždírecký kouč Jiří Veselský. Do vedení šli hosté, když domácí propadli ve středu hřiště a Machala se trefil do šibenice ze třiceti metrů. Pak se domácím podařilo srovnat, kdy zužitkoval centr ze strany Bříza. A tak skončil i poločas, ve kterém ještě nastřelili domácí břevno, ale hosté také nezůstali bez šance.

Hned po návratu z kabin Zahradník zatáhl balon po lajně, Slavík dal balon pod sebe na penaltu a Bříza ho uklidil do sítě. Soupeř pak dal po chybě brankáře na 2:2. Pak prošel pokorný od půlky mezi stopery a podél brankáře zakončil k tyči. Domácí dvě minuty před koncem zápasu zachránili alespoň bod. K trestnému kopu se postavil Zahradník, jeho střelu brankář vyrazil a o dorážku se postaral Kysilko. „Je to pro nás ztráta. Kožlí nemělo ani bod a vstřelilo do té doby jen dvě branky a my jsme od něj dostali tři,“ zlobil se Veselský.

Góly: 21. a 47. Bříza, 88. Kysilko – 14. Machala, 60. a 82. Pokorný. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 4:3. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Ždírec n. D. B: Severýn – Kysilko, Klimeš (46. Fajt), Tlustý, Zahradník, Dočekal, Máša, Bříza (74. Němec), M. Slavík, Navrátil, Sýkora. Kožlí: Vadinský – T. Geher, Pešek, K. Makovec, Pokorný, Václav Šťastný, Cicvárek (81. Červenka), J. Makovec, Mikula (76. M. Geherú, Machala, Matěna.

PACOV – H. BROD C 3:4

Góly: 13., 56. a 68. L. Rybčák – 1. a 17. Teplan, 11. Kuchta, 84. Pavelec (vlastní). Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:3. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný, Nechvátal, Kubát (89. Meloun), Teplan (21. Fišer), Udržal, Kuchta, Němec, Stránský.