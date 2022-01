Cesta, jakou se do hledáčku třetí nejhodnotnější módní značky světa dostal, byla prozaická. „Součástí koncernu této společnosti je rovněž výrobce sportovního oblečení a obuvi Puma. Jejich kopačky jsem používal a při jednom ze zápasů si mě zástupce této firmy všiml. Samozřejmě v tom obrovskou roli sehrála moje souměrná a sportem vypracovaná postava,“ neskrýval pětadvacetiletý, dnes již bývalý fotbalista Nové Vsi.

Jeho slova dokonale potvrzuje náš snímek z první várky kolekce, kterou už pro svého nového chlebodárce stihl nafotit. Na fotbal již tak nebude mít čas. „Není možné skloubit obě činnosti dohromady. Navíc kontrakt v řádu milionů eur, který jsem u Gucciho na pět let dopředu podepsal, by zajistil celý Javorek na desítky let dopředu,“ nebál se prozradit vynikající podmínky nové životní výzvy.

A na co se v módní branži nejvíce těší? „Nejde ani o to, na co se těším já, ale spíše mí noví kolegové. No, spíše kolegyně. Už mi volaly třeba Agáta Hanychová s Dianou Kobzanovou, že mají s fotbalisty výborné zkušenosti a moc se na spolupráci se mnou těší. Jsou to fajn žáby,“ usmíval se Žák.

Svému dosavadnímu fotbalovému působišti ovšem způsobil tímto krokem nečekané problémy. Najít odpovídající náhradu za šikovného tvůrce hry s výborným zakončením bude problém. „Martina bude skoro nemožné nahradit. Na podzim se rozehrál k výborným výkonům,“ přiznal předseda TJ Nová Ves Josef Starý.

Současně ovšem měl pro tento krok slova pochopení. „Stěží se Martinovi můžeme divit, že se takto rozhodl. Jde přece jen o jedinečnou životní příležitost. Navíc jsem se už s vedením firmy Gucci domluvil, že by v budoucnu mohli k focení kolekcí využívat našeho areálu,“ mnul si ruce předseda Starý.